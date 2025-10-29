Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο και έφτασε τις πέντε μετά τις επτά πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, ανεβαίνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας.
Η Μπάγερν πέτυχε σπουδαία νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την έφτασε στις 3 νίκες στη διοργάνωση. Μαζί με τον Παναθηναϊκό με πέντε νίκες είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Ζαλγκίρις και η Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους ισραηλινούς να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Η είδηση της αγωνιστικής ήταν η πρώτη νίκη της Μπασκόνια με τρομερό τον Λουαού – Καμπαρό, κόντρα στην Dubai BC.
Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να ανέβει και αυτός στο γκρουπ των ομάδων που έχουν πέντε νίκες, καθώς αύριο αντιμετωπίζει τη Μονακό (29/10) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65
Ζαλγκίρις – Βίρτους Μπολόνια 86-65
Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβιβ 99-85
Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72
Μπασκόνια – Dubai BC 92-85
Παρί – Εφές 80-90
Βαλένθια – Φενέρμπαχτσέ 92-79
Η βαθμολογία της Euroleague
1. Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
2. Ζάλγκιρις 5-2
3. Ερυθρός Αστέρας 5-2
4. Παναθηναϊκός 5-2
5. Ολυμπιακός 4-2
6. Παρί 4-3
7. Βαλένθια 4-3
8. Μπαρτσελόνα 4-3
9. Βίρτους Μπολόνια 4-3
10. Μονακό 3-3
11. Παρτίζαν 3-3
12. Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
13. Φενέρμπαχτσε 3-4
14. Dubai BC 3-4
15. Αναντολού Εφές 3-4
16. Μπάγερν Μονάχου 3-4
17. Αρμάνι Μιλάνο 2-5
18. Βιλερμπάν 2-5
19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
20. Μπασκόνια 1-6