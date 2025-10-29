Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο και έφτασε τις πέντε μετά τις επτά πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, ανεβαίνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Η Μπάγερν πέτυχε σπουδαία νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την έφτασε στις 3 νίκες στη διοργάνωση. Μαζί με τον Παναθηναϊκό με πέντε νίκες είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Ζαλγκίρις και η Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους ισραηλινούς να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Η είδηση της αγωνιστικής ήταν η πρώτη νίκη της Μπασκόνια με τρομερό τον Λουαού – Καμπαρό, κόντρα στην Dubai BC.

Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να ανέβει και αυτός στο γκρουπ των ομάδων που έχουν πέντε νίκες, καθώς αύριο αντιμετωπίζει τη Μονακό (29/10) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65

Ζαλγκίρις – Βίρτους Μπολόνια 86-65

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβιβ 99-85

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72

Μπασκόνια – Dubai BC 92-85

Παρί – Εφές 80-90

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσέ 92-79

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1

2. Ζάλγκιρις 5-2

3. Ερυθρός Αστέρας 5-2

4. Παναθηναϊκός 5-2

5. Ολυμπιακός 4-2

6. Παρί 4-3

7. Βαλένθια 4-3

8. Μπαρτσελόνα 4-3

9. Βίρτους Μπολόνια 4-3

10. Μονακό 3-3

11. Παρτίζαν 3-3

12. Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

13. Φενέρμπαχτσε 3-4

14. Dubai BC 3-4

15. Αναντολού Εφές 3-4

16. Μπάγερν Μονάχου 3-4

17. Αρμάνι Μιλάνο 2-5

18. Βιλερμπάν 2-5

19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5

20. Μπασκόνια 1-6