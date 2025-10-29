Δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων κρουζ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα πριν από την επίσκεψη Τραμπ στη Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα δήλωσε την Τετάρτη (29/10) ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ θάλασσας-επιφάνειας στα δυτικά της ύδατα, σε μια ακόμη επίδειξη των αυξανόμενων στρατιωτικών δυνατοτήτων της, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει στη Νότια Κορέα για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής.

Το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισε τη δοκιμή αυτή ως επιτυχημένη και ισχυρίστηκε ότι τα όπλα θα συμβάλουν στην επέκταση της επιχειρησιακής σφαίρας του πυρηνικά εξοπλισμένου στρατού της χώρας.

As Donald Trump arrives in South Korea today – having repeatedly signalled he would “love” to meet Kim Jong Un – North Korea announces it test-fired “strategic” cruise missiles yesterday, saying this was part of putting its nuclear forces on a “practical” footing. pic.twitter.com/mybEX5ksGE — Raphael Rashid (@koryodynasty) October 28, 2025

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δεν επιβεβαίωσε αμέσως εάν είχε εντοπίσει τις δοκιμές.

Η βορειοκορεατική αναφορά ήρθε λίγες ώρες πριν από την αναμενόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ στην πόλη Γκιόνγκτζου, όπου η Νότια Κορέα φιλοξενεί τις φετινές συναντήσεις της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Πηγή: Associated Press