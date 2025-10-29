Άκης Σακελλαρίου: «Καθόμουν σε ένα παγκάκι και έλεγα τώρα το ζω αυτό ή δεν το ζω»

Για την περίοδο που έζησε στην Νέα Υόρκη μίλησε ο Άκης Σακελλαρίου τα μεσάνυχτα της Τρίτης (29/10) στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός διηγήθηκε στιγμές από τις σπουδές του στη Νέα Υόρκη. «Θυμάμαι ήταν Χριστούγεννα. Στολισμένα όλα. Χιόνια. Επί μία εβδομάδα προσπαθούσα να συνέλθω από το πολιτισμικό σοκ. Καθόμουν σε ένα παγκάκι και έλεγα τώρα το ζω αυτό ή δεν το ζω», είπε αρχικά ο Άκης Σακελλαρίου.

Στη συνέχεια, ο δημοφιλής ηθοποιός πρόσθεσε: «Επίσης, εκείνη την περίοδο υπήρχε μεγάλη πρόσληψη μηνυμάτων της Αμερικής λόγω εμβληματικών ταινιών που γινόντουσαν τότε. Μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του ’80».