ΟΗΕ: Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκφράζει αποτροπιασμό για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) εξέφρασε την Τρίτη (29/10) «αποτροπιασμό» για τις πολύνεκρες αστυνομικές επιχειρήσεις εναντίον εμπόρων ναρκωτικών σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 64 ανθρώπους.

Ειδικότερα, σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ εκφράζει «αποτροπιασμό για τη συνεχιζόμενη αστυνομική επιχείρηση σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία φέρεται να έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 60 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών».

🇧🇷 A war has erupted between authorities and drug cartels in Brazil — dozens killed in the country’s largest armed confrontation in decades In Rio de Janeiro, around 2,500 police officers and special forces stormed areas near the international airport — key strongholds of the… pic.twitter.com/fcn7XXMAAM — Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2025

«Αυτή η φονική επιχείρηση ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας», επισημαίνει.

Dep. @Oficialluizlima desenhando para o mundo o absoluto descaso do governo Lula e do inútil min. da justiça com o país e o Rio de Janeiro. 📌 Mr. @SecRubio – this is Mr. Lima, a Brazilian Congressman,

denouncing the narco-state Brazil has become. Pls check the news from today. pic.twitter.com/YCZtSwX2fk — Ana Paula Henkel (@AnaPaulaVolei) October 28, 2025

«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP