ΟΗΕ: Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκφράζει αποτροπιασμό για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) εξέφρασε την Τρίτη (29/10) «αποτροπιασμό» για τις πολύνεκρες αστυνομικές επιχειρήσεις εναντίον εμπόρων ναρκωτικών σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 64 ανθρώπους.

Βραζιλία: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Ειδικότερα, σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ εκφράζει «αποτροπιασμό για τη συνεχιζόμενη αστυνομική επιχείρηση σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία φέρεται να έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 60 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών».

«Αυτή η φονική επιχείρηση ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας», επισημαίνει.

«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

