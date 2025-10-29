Ταμίλα Κουλίεβα: «Έχω ρωτήσει το ChatGPT για εμένα ως πείραμα»

Με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Απόρρητο» που σκηνοθετεί και παίζει, η Ταμίλα Κουλίεβα μίλησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη και στην επίδραση που έχει στον άνθρωπο.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, ενώ το θέμα της παράστασης διαπραγματεύεται μία ιστορία στο όχι και τόσο μακρινό 2028, θεωρεί το θέμα της την επόμενη χρονιά θα είναι παλιό. «Παρ’ όλο που η παράσταση διαδραματίζεται το 2028, του χρόνου θα είναι παλιομοδίτικη», είπε.

Στη συνέχεια, η Ταμίλα Κουλίεβα διηγήθηκε ένα διάλογο που είχε με το ChatGTP.

«Έτυχε ζητώντας μία πληροφορία από το ChatGTP, έπρεπε να το διορθώσω, γιατί δεν έλεγε σωστές πληροφορίες και μου ζήτησε και συγγνώμη. Ήταν ερωτήσεις ιστορικού περιεχομένου. Έχω ρωτήσει το ChatGPT για εμένα, ως πείραμα», κατέληξε η Ταμίλα Κουλίεβα.