Συμβόλαιο – μαμούθ 3,1 δισ. της Τουρκίας με την Ισπανία για τα HURJET

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε την προμήθεια του τουρκικού εκπαιδευτικού τζετ αεροσκαφους HÜRJET, που βγαίνει και σε οπλισμένη έκδοση και το οποίο αναπτύχθηκε από την Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ). Η απόφαση ελήφθη για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής ικανότητας των πιλότων της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας και την προετοιμασία τους για νέα επιχειρησιακά σενάρια.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύμβαση για την προμήθεια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εκπαίδευσης (ITS-C) για την αντικατάσταση του υφιστάμενου αεροσκάφους – του παλιού δικινητήριου F-5, που κάποτε υπηρετούσε και στην Ελλάδα, κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Οκτωβρίου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ήταν 3,12 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τα 45 HÜRJET που η Ισπανία θα προμηθευτεί από την Τουρκία ανέφερε: «Η αναγκαιότητα αυτής της σύμβασης θα διασφαλίσει ότι οι Πολεμικές Αεροπορίες και οι Διαστημικές Δυνάμεις θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενημέρωση, επέκταση και ανανέωση των δυνατοτήτων στην εκπαίδευση πιλότων εξειδικευμένων σε μαχητικά και επιθετικά αεροσκάφη. Αυτό το σύστημα (ITS-C) στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς ετοιμότητας για επιχειρήσεις σε νέα και σύνθετα σενάρια ασφαλείας. Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής έως τις 30 Νοεμβρίου 2035, χωρίς δυνατότητα παράτασης».

Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028, με το πρώτο αεροσκάφος να χρησιμοποιηθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2029/2030 και τα HÜRJET να αναμένεται να εξυπηρετήσουν για τουλάχιστον 30 χρόνια.

Αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χορηγηθεί δάνειο ύψους 1,04 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας για πέντε χρόνια.

Ο ισπανικός τύπος ανέφερε την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών ως εξής: «Η συμφωνία θα αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της Airbus στον σχεδιασμό, την παραγωγή, την ολοκλήρωση συστημάτων, την υποστήριξη εν λειτουργία και την εκπαίδευση, καθώς και τον καινοτόμο σχεδιασμό του HÜRJET από την Turkish Aerospace Industries, ενός υπερηχητικού, μονοκινητήριου, διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους με προηγμένες δυνατότητες. Αυτό το μοντέλο θα αποτελέσει την τεχνολογική βάση πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί το μελλοντικό σύστημα εκπαίδευσης».

Πρόκειται γι’ ακόμη ένα δείγμα του σφιχτού εναγκαλισμού, τουλάχιστον στον τομέα της συμπαραγωγής αμυντικών συστημάτων, μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας.

Όπως έγινε επίσης γνωστό, η Ισπανία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προμηθευτεί το τουρκικής σχεδίασης – υπό ανάπτυξη μαχητικό αεροσκάφος KAAN, το οποίο έχει προγραμματιστεί να βγει στην παραγωγή το 2030. Αυτές οι εξελίξεις έρχονται εν συνεχεία της ανακοίνωσης της ισπανικής κυβέρνησης τον Αύγουστο ότι δεν θα προμηθευτεί το αεροσκάφος F-35.

Οι δύο χώρες έχουν εδώ και χρόνια αποφασίσει να εμβαθύνουν την αμυντική τους συνεργασία, προχωρώντας σε συνέργειες και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Όπως έχουμε δημοσιεύσει στο enikos.gr, η Τουρκία έχει συμφωνήσει με την Ισπανία για την από κοινού ανάπτυξη και ναυπήγηση του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στην Ευρώπη, μήκους 300 μέτρων.

Η ισπανική εταιρεία Navantia θα συμμετάσχει σε αυτό το κοινό έργο για την κατασκευή ενός υπερ-αεροπλανοφόρου. Το ίδιο το αεροπλανοφόρο θα κατασκευαστεί σε ναυπηγεία στην Κωνσταντινούπολη, βασιζόμενο έτσι στο ήδη εντυπωσιακό οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, ενώ παράλληλα θα το ενισχύσει με ένα τόσο φιλόδοξο έργο. Αυτό είναι ένα ακόμη σημάδι του πόσο σοβαρά παίρνει η Άγκυρα την υπεράσπιση των στρατηγικών της συμφερόντων.

Αναπτύσσοντας από κοινού με την Ισπανία αυτό που θα γίνει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Ευρώπης, η Άγκυρα όχι μόνο ενισχύει τις δυνατότητές της και εμπλουτίζει την ήδη εντυπωσιακή αμυντική της βιομηχανία. Επίσης, επεκτείνει περαιτέρω την επιρροή της στο ΝΑΤΟ -ιδίως στο λιγότερο ενεργό μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο σαφώς δεν έχει δεσμευτεί στον στόχο του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για αύξηση των αμυντικών δαπανών για όλα τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ.

Τουρκία και Ισπανία δεν συνεργάζονται για πρώτη φορά. Για να ακριβολογούμε, οι δύο χώρες έχουν γίνει συμπαραγωγοί σε πολλά αμυντικά projects.

Μέχρι στιγμής, η μεγαλύτερη συνεργασία που είχαν ήταν το πρόγραμμα ναυπήγησης του mini αεροπλανοφόρου ή ελικοπτεροφόρου ANADOLU, το οποίο είναι αντίγραφο του Ισπανικού Αεροπλανοφόρου JUAN CARLOS.