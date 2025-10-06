Μετά το Hurjet η Ισπανία «φλερτάρει» με την Τουρκία και για το ΚΑΑΝ αντί για το F-35

Καθώς οι στρατιωτικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισπανίας αναπτύσσονται ραγδαία, έχουν κυκλοφορήσει φήμες ότι η κυβέρνηση της Μαδρίτης εξετάζει το ενδεχόμενο προμήθειας του μαχητικού αεροσκάφους KAAN πέμπτης γενιάς. Αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν αποκτήσει περαιτέρω ώθηση μετά την απόφαση της Ισπανίας να μην προμηθεύσει το F-35 Lightning II.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα στον ισπανικό τύπο και σε αμυντικά portals ισχυρίζονται ότι η Ισπανία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προμηθευτεί το τουρκικής σχεδίασης – υπό ανάπτυξη μαχητικό αεροσκάφος KAAN, το οποίο έχει προγραμματιστεί να βγει στην παραγωγή το 2030. Αυτές οι εξελίξεις έρχονται εν συνεχεία της ανακοίνωσης της ισπανικής κυβέρνησης τον Αύγουστο ότι δεν θα προμηθευτεί το αεροσκάφος F-35.

Το αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς F-35 είναι γνωστό ως ένα από τα πιο προηγμένα μοντέλα στον δυτικό κόσμο.

Η έκδοση F-35B, ειδικότερα, ξεχωρίζει ως η μόνη επιλογή στην ευρωπαϊκή αγορά που μπορεί να προσνηωθεί και να απονηωθεί κάθετα από αεροπλανοφόρα. Ωστόσο, χωρίς αυτά τα αεροσκάφη, οι ναυτικές και αεροπορικές δυνατότητες της Ισπανίας φέρεται να θα αποδυναμωθούν, αφήνοντας τον στόλο μαχητικών αεροσκαφών της να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Eurofighter Typhoon .

Η Ισπανία αυτή τη στιγμή για το αεροπλανοφόρο Χουάν Κάρλος (Juan Carlos) – σ.σ. το πρωτότυπο πλοίο τα σχέδια του οποίου παραχώρησαν στην Τουρκία για την ναυπήγηση του ANADOLU – χρησιμοποιεί να παλαιά Harrier, τα οποία πρόκειται να αποσύρει.

Ένα δημοσίευμα στην ισπανική εφημερίδα eleconomista περιέγραφε την τουρκική αμυντική βιομηχανία ως εξής: «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Άγκυρα και η Μαδρίτη, μοιράζονται κοινά στρατιωτικά δόγματα. Ωστόσο, η τουρκική αμυντική βιομηχανία ιστορικά διατηρεί ανεξάρτητη στάση. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετήσει την Τουρκία σε εξέχουσα θέση».

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία είχε εντυπωσιακή παρουσία στην αμυντική έκθεση Feindef, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη τον Μάιο. Επιπλέον, στο πλαίσιο της IDEF 2025, υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της TAI και της Airbus για την επιτάχυνση της εξαγωγής του εκπαιδευτικού αεροσκάφους HÜRJET στην Ισπανία. Θα αγοραστούν έως και 30 από τα HÜRJET , τα οποία σχεδιάζεται να αντικαταστήσουν τα ισπανικά εκπαιδευτικά F-5.

Σύμφωνα με το άρθρο της ισπανικής εφημερίδας: «Από την οπτική γωνία της Ισπανίας, η εξαγορά της KAAN θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμπληρωματική προσθήκη στον υπάρχοντα στόλο Eurofighter και να προσφέρει μια λύση για τη διαδικασία μετάβασης μέχρι να είναι έτοιμο το μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς FCAS.»

Η Τουρκία διατείνεται ότι με το KAAN θα είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα, μετά τη Ρωσία, που θα αναπτύξει ένα μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Τα ευρωπαϊκής προέλευσης μαχητικών των συμμάχων του ΝΑΤΟ περιλαμβάνουν το σουηδικής κατασκευής Saab Gripen, το γαλλικό Dassault Rafale και το Eurofighter Typhoon, μια κοινή παραγωγή της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτά τα αεροσκάφη θεωρούνται προηγμένα αεροσκάφη τέταρτης γενιάς. Αν και δεν είναι εφάμιλλα με το αμερικανικό F-35, το ρωσικό Su-57 ή το κινεζικό J-20. Ωστόσο προσφέρουν μια αποτελεσματική επιλογή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Μέση Ανατολή, μαζί με την άνοδο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον σύγχρονο πόλεμο, έχουν επιταχύνει τα σχέδια παραγωγής για μαχητικά αεροσκάφη επόμενης γενιάς.

Το φλερτ της Ισπανίας με την Τουρκία για το ΚΑΑΝ σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την προμήθεια Eurofighter αλλά και οι άριστες σχέσεις που έχει αναπτύξει η Τουρκία με Μ. Βρετανία, Ιταλία κι εσχάτως με την Γερμανία ενδεχομένως να ανοίξει τον δρόμο για την προμήθεια των κινητήρων από την κοινοπραξία, του Eurojet EJ200 που βασίζεται σε σχέδιο της Rolls Royce.