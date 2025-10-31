Σωτήρης Καλυβάτσης: «Η εξουσία είναι για μπινελίκια όχι για απλές καταστάσεις»

Enikos Newsroom

lifestyle

Σωτήρης Καλυβάτσης

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε στην κάμερα του Buongiorno πριν από την πρεμιέρα της παράστασης «Caveman». Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του σχέδια, καθώς και στα όρια της σάτιρας, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος σατιρίζει την εξουσία.

Σωτήρης Καλυβάτσης για Αντώνη Κανάκη: «Δεν υπάρχει κανένα βάρος πια μέσα μου»

«Το ραδιόφωνο υφίσταται τα τελευταία τρία χρόνια στη ζωή μου. Είναι ένα μέσο που κι αυτό είναι επικοινωνία με τους ανθρώπους. Μου αρέσει ιδιαιτέρως και τα έχω καλά με όλα τα Μέσα, απλά δεν έχω… μέσον. Όχι για να μετακινηθώ, άλλο μέσον εννοώ», είπε αρχικά ο Σωτήρης Καλυβάτσης.

«Υπάρχουν συζητήσεις να βρεθούμε σε νέο κανάλι από τον Ιανουάριο, αλλά θα δούμε. Δεν είναι ο καημός ο δικός μου. Δεν ξέρω αν ο Μητσικώστας έχει», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

Όσον αφορά τη σάτιρα, ο Σωτήρης Καλυβάτσης είπε: «Στη σάτιρα αν είσαι εμμονικός και προσβάλλεις, αυτό είτε παλιά είτε τώρα είναι πρόβλημα από μόνο του. Έτσι κι αλλιώς αυτούς που συνήθως σατιρίζεις είναι η εξουσία. Η εξουσία είναι για μπινελίκια, όχι για απλές καταστάσεις».

01:45 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Από την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου»

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ενώθηκαν με τα ιερά δεσ...
22:53 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: «Με το που τον κοίταξα ήξερα ότι υπάρχει μέλλον – Ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ήταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. ...
22:36 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Μιχάλης Χατζηγιάννης για Διονύση Σαββόπουλο: «Η φωνή, η ευγένεια της ψυχής του, οι μνήμες συνεχίζουν να “αντηχούν” μέσα μου»

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών. Τ...
21:48 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Αλιφέρη: «Δεν είμαι απ’ αυτούς που λένε ότι θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι – Όπου θέλει, ας με βρει»

Η Μαρία Αλιφέρη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με αφορμή τη θεα...
