Πάνος Ιωαννίδης: Οικογενειακή απόδραση στο Πήλιο με τη σύντροφό του και τον γιο τους

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Πάνος Ιωαννίδης. Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef βρέθηκε στο Πήλιο, απολαμβάνοντας μια φθινοπωρινή εκδρομή μαζί με τη σύντροφό του, τον γιο τους και φίλους της οικογένειας.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Πάνος Ιωαννίδης δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη βόλτα τους μέσα στη φύση του Πηλίου, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησης: «Ανάμεσα στα φύλλα και τις φωνές των παιδιών… εκεί βρίσκεις την ησυχία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ιωαννίδης έγινε για πρώτη φορά πατέρας το 2022.