Μιχάλης Χατζηγιάννης για Διονύση Σαββόπουλο: «Η φωνή, η ευγένεια της ψυχής του, οι μνήμες συνεχίζουν να “αντηχούν” μέσα μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μιχάλης Χατζηγιάννης
Φωτογραφία: Instagram/mhatzigiannis

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών. Την Πέμπτη (30/10) συμπληρώθηκαν εννέα μέρες από τον θάνατο του «Νιόνιου» όλων των Ελλήνων και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το post του «ταξίδεψε» τους ακολούθους του πίσω, στο βράδυ της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Τότε, ο τραγουδιστής είχε ανέβει στη σκηνή που είχε στηθεί στο ΟΑΚΑ, μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ερμηνευτής, τον βλέπουμε σε ηλικία 26 ετών, να τραγουδάει στο πλευρό του αείμνηστου τραγουδοποιού το «Σαν τον Καραγκιόζη».

«Εννιά μέρες χωρίς τον Διονύση Σαββόπουλο και η φωνή, η ευγένεια της ψυχής του, οι μνήμες συνεχίζουν ν’ “αντηχούν” μέσα μου.

Είμαι βέβαιος ότι εκείνη τη βραδιά του Αυγούστου του 2004 την έχει κρατήσει πλήθος κόσμου στη μνήμη και στην καρδιά, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ίσως ο καθένας.

Για ‘μένα δεν ήταν μόνο μια συγκλονιστική μουσική εμπειρία που συνδέθηκε με την Ελλάδα, τον αθλητισμό και το ολυμπιακό πνεύμα. Ήταν και η τιμή που είχα, 26 χρόνων τότε, να τραγουδήσω με τον Σαββόπουλο -και μαζί με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες- ένα από τα πιο εμβληματικά και τρυφερά τραγούδια του, που αποτελεί αιώνια παρακαταθήκη για τους απανταχού Έλληνες.

Τους Έλληνες που κόντρα στις όποιες δυσκολίες, τραγουδούν, σκέφτονται, μάχονται, ελπίζουν κι ονειρεύονται σαν τον Καραγκιόζη…», ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

