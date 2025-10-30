Κατερίνα Διδασκάλου: «Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις»

Η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη (30/10). Η επιτυχημένη Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία έχει λατρευτεί από το κοινό για τις δουλειές της στον κόσμο της τέχνης, εξομολογήθηκε πως αν έκανε έναν απολογισμό θα εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της για την μέχρι τώρα πορεία της, ενώ αποκάλυψε και τα μυστικά της λάμψης της.

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Κατερίνα Διδασκάλου ανέφερε πως: «Αν έκανα έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μου αυτό που θα έλεγα είναι ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Και ως γυναίκα στη showbiz είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά ή περισσότερο ακόμα καλά, που αυτό είναι μεγάλη ευτυχία».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς καταφέρνει να διατηρείται τόσο όμορφη και λαμπερή, η ηθοποιός αποκάλυψε: «Δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις!».