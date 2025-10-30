Βασίλης Τερλέγκας για Σταμάτη Γονίδη: «Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια αγιότητα πάνω του»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βασίλης Τερλέγκας
Φωτογραφία: Instagram/basilest

Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα μίλησε ο Βασίλης Τερλέγκας. Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για τον Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος έχει ισχυριστεί πως με την δύναμη της πίστης του έχει μετακινήσει αντικείμενα. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής σχολιάζοντας τα λεγόμενα του συναδέλφου του, ανέφερε ότι ο τραγουδιστής μπορεί να έχει «κάποια αγιότητα πάνω του».

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το ποιο θα είναι το πρώτο όνομα στην μαρκίζα, τελευταίος θα πάω εγώ. Αυτά τα μαρκιζέ και όλα αυτά… Το lifestyle δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχω μετανιώσει στο lifestyle, όταν με έπιαναν οι δημοσιογράφοι και έλεγα διάφορα πράγματα.

Αλλά και που έλεγα και μερικές αλήθειες, ας πούμε, τις οποίες μπορεί κάποιοι να μην τις δέχονται. Κυκλοφορεί ένας “άνεμος”, που δεν είναι της δικής μου βασικής ηθικής, όπως γεννήθηκα στα Καλάβρυτα», εξομολογήθηκε στην αρχή ο Βασίλης Τερλέγκας.

Σε άλλο σημείο, ο ερμηνευτής τόνισε ότι: «Η Αγία Τριάδα είναι για μένα το παν. Έτσι γαλουχήθηκα, έτσι μεγάλωσα!».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς του φαίνεται πως ο Σταμάτης Γονίδης έχει πει ότι μπορεί να μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του, ο Βασίλης Τερλέγκας απάντησε: «Η πίστη κάνει πολλά, κάνει θαύματα. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια αγιότητα πάνω του γιατί δεν είναι τυχαία και η φωνή που έχει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο θάνατοι από covid-19 και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης την τελευταία εβδομάδα

«Αττικόν»: Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Πότε αρχίζει το πιλοτικό πρόγραμμα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;

Πώς να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Alexa+ – Ποιες συσκευές Echo το υποστηρίζουν
περισσότερα
16:04 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Σταμάτης Φασουλής: «Είμαι πολύ ανασφαλής στη ζωή μου – Κάποτε για να το ξεπεράσω, έπινα»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν ο Σταμάτης Φασουλής το πρωί της Πέμπτης (30/10)....
12:06 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Δοκίμασε σουβλάκι με κιμά από καγκουρό σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αυστραλία – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή του

Προσκεκλημένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Sunshine» βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Αυστραλί...
10:18 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Μπάρκα: «Θα βγω να πω τι μου λέει;» – Η αντίδραση του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη στην ερώτηση περί γάμου

Δημοσιεύματα θέλουν την Δανάη Μπάρκα να βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής...
04:15 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ελένη Καλογεροπούλου: «Με έπιασε κατάθλιψη – Έλεγα “δεν θα φύγω ποτέ, θα πεθάνω εδώ”»

Μια συνέντευξη γεμάτη εμπειρίες ζωής, δύναμη και συναίσθημα έδωσε η Ελένη Καλογεροπούλου στην ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς