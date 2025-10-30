Βασίλης Τερλέγκας για Σταμάτη Γονίδη: «Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια αγιότητα πάνω του»

Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα μίλησε ο Βασίλης Τερλέγκας. Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για τον Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος έχει ισχυριστεί πως με την δύναμη της πίστης του έχει μετακινήσει αντικείμενα. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής σχολιάζοντας τα λεγόμενα του συναδέλφου του, ανέφερε ότι ο τραγουδιστής μπορεί να έχει «κάποια αγιότητα πάνω του».

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το ποιο θα είναι το πρώτο όνομα στην μαρκίζα, τελευταίος θα πάω εγώ. Αυτά τα μαρκιζέ και όλα αυτά… Το lifestyle δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχω μετανιώσει στο lifestyle, όταν με έπιαναν οι δημοσιογράφοι και έλεγα διάφορα πράγματα.

Αλλά και που έλεγα και μερικές αλήθειες, ας πούμε, τις οποίες μπορεί κάποιοι να μην τις δέχονται. Κυκλοφορεί ένας “άνεμος”, που δεν είναι της δικής μου βασικής ηθικής, όπως γεννήθηκα στα Καλάβρυτα», εξομολογήθηκε στην αρχή ο Βασίλης Τερλέγκας.

Σε άλλο σημείο, ο ερμηνευτής τόνισε ότι: «Η Αγία Τριάδα είναι για μένα το παν. Έτσι γαλουχήθηκα, έτσι μεγάλωσα!».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς του φαίνεται πως ο Σταμάτης Γονίδης έχει πει ότι μπορεί να μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του, ο Βασίλης Τερλέγκας απάντησε: «Η πίστη κάνει πολλά, κάνει θαύματα. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια αγιότητα πάνω του γιατί δεν είναι τυχαία και η φωνή που έχει».