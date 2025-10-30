Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Δικαιώθηκε σε αγωγή εναντίον του «Paris Match» για δημοσίευση οικογενειακών φωτογραφιών από διακοπές – Τι προτίμησε αντί χρημάτων

Enikos Newsroom

διεθνή

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τα παιδιά τους
Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τα παιδιά τους στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ για την παρέλαση Trooping the Colour τον Ιούνιο του 2024. Πηγή: Ιnstagram.com/princeandprincessofwales

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ κέρδισαν μια δίκη για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους σε βάρος του γαλλικού περιοδικού Paris Match, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες τους και των παιδιών τους, που είχαν τραβήξει παπαράτσι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, όπως έγινε σήμερα γνωστό από μια ανακοίνωση στο περιοδικό.

Ο Ουίλιαμ, ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου και διάδοχος του βρετανικού θρόνου, υπερασπίζεται σθεναρά την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του, όταν δεν παρίστανται σε επίσημες εκδηλώσεις.

Είναι η δεύτερη φορά που το πριγκιπικό ζεύγος δικαιώνεται σε μήνυση που έχει υποβάλει σε βάρος ενός γαλλικού περιοδικού, έπειτα από την μήνυση  σε βάρος του Closer, που είχε δημοσιεύσει τόπλες φωτογραφίες της Κέιτ το 2012.

Η οικογένεια προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του Paris Match, ιδιοκτησία του γαλλικού ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH, τον Απρίλιο, ημέρες αφότου είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της, στις Άλπεις.

«Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν δεσμευτεί να προστατεύουν τον ιδιωτικό χρόνο της οικογένειας και να διασφαλίζουν πως τα παιδιά τους μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς αδικαιολόγητο έλεγχο και παρέμβαση», είπε ένας εκπρόσωπος Τύπου του παλατιού του Κένσιγκτον.

Το Paris Match δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.  Το ζευγάρι είναι γνωστό πως προσπαθεί να προσφέρει στα τρία παιδιά του, τους πρίγκιπες Τζορτζ και Λούις, ηλικίας 12 και 7 ετών αντίστοιχα και την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ανατροφή.

Ο Ουίλιαμ, ηλικίας 43 ετών, δεν κρύβει την αντιπάθειά του προς τα ΜΜΕ, αφού η μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, το 1997. Το όχημά της είχε αναπτύξει ταχύτητα στην προσπάθεια να αποφύγει από παπαράτσι που καταδίωκαν το όχημα με την πριγκίπισσα.

Ο ίδιος και η Κέιτ υπήρξαν επίσης θύματα τηλεφωνικών υποκλοπών, σύμφωνα με αγωγές που έκαναν στην συνέχεια εναντίον εφημερίδων στη Βρετανία.

Το Paris Match δημοσίευσε την ανακοίνωση σήμερα, Πέμπτη, δηλώνοντας πως παραβίασε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας. Οι δικηγόροι του Ουίλιαμ και της Κέιτ είπαν στο δικαστήριο πως το ζευγάρι προτιμούσε τη δημοσίευση της ανακοίνωσης παρά την οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης.

