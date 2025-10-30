Ένα διαζύγιο, η απώλεια μιας δουλειάς, μια αναποδιά, μπορεί να κάνει έναν άνδρα να νιώθει πως έχει αποτύχει. Έχουν πείσει τον εαυτό τους πως, έχουν μείνει πίσω. Η πεποίθηση αυτή, τους κάνει να αναπτύσσουν κάποιες βλαβερές για την αυτοεκτίμηση και την εξέλιξή τους, συνήθειες.

Όταν ένας άνδρας νιώθει πως έχει αποτύχει, μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί “στον αυτόματο”.

Οι άνδρες που νιώθουν ότι έχουν αποτύχει στη ζωή, συνήθως κάνουν αυτά τα 10 πράγματα χωρίς να το συνειδητοποιούν

Καταγράφουν κάθε τους λάθος

Συγκρίνουν τη ζωή τους με τα πρότυπα των social media

Απομακρύνονται από φίλους

Μουδιάζουν μέσα απ’ την παραγωγικότητα

Δεν αναζητούν βοήθεια – θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν

Πιστεύουν ότι δεν μπορούν ν’ αλλάξουν

Αμελούν τις ανάγκες τους

Εστιάζουν στα αποτελέσματα – όχι στη διαδικασία

Δυσκολεύουν τη ζωή τους με αυθαίρετους κανόνες

Αναβάλλουν τη χαρά θεωρώντας ότι δεν την αξίζουν

Όταν η εσωτερική φωνή γίνεται αμείλικτη μαζί σας, το μυαλό βλέπει τα ρίσκο ως απειλές και τις ευκαιρίες ως παγίδες. Ονομάστε το συναίσθημά σας και παρατηρήστε τα μοτίβα της σκέψης σας. Καταγράψτε μια σωστή σας ενέργεια κάθε μέρα – όσο μικρή και αν είναι.

Οι μικρές επιτυχίες, είναι σημαντικές για το νευρικό σας σύστημα. Είναι η απόδειξη ότι προσπαθείτε ακόμη.

Συγκρίνουν τη ζωή τους με τα πρότυπα των social media

Η περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να βλάψει την αυτοεκτίμησή σας. Αν πιάσετε τον εαυτό σας να συγκρίνετε με τις προσεκτικά επιλεγμένες στιγμές της ζωής κάποιου άλλου, κάντε μια ανασκόπηση.

Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι σας έκανε περήφανους φέτος; Τι σημαίνει για εσάς επιτυχία; Απαλλαγείτε από την ψευδαίσθηση της τελειότητας. Ελευθερωθείτε και ζήστε τη ζωή με τα αρνητικά, τα απρόβλεπτα και τα πολύπλοκα στοιχεία της.

Απομακρύνονται από φίλους

Η απομόνωση είναι ασφαλής διέξοδος όταν κάποιος νιώθει ντροπή. Ωστόσο, οι συνέπειές της, είναι σωρευτικές. Αν δεν έχετε διάθεση να βγείτε ένα βράδυ, ζητήστε να βγείτε, αλλά λιγότερη ώρα.

Επικοινωνήστε με ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Βγείτε με έναν καλό φίλο. Δεν χρειάζεται να έχετε πάντα τέλεια διάθεση. Αρκεί να διατηρείτε την επαφή.

Μουδιάζουν μέσα απ’ την παραγωγικότητα

Αν η μέρα σας είναι γεμάτη με υποχρεώσεις, μπορεί να έχετε την αίσθηση του ελέγχου. Η υπερεργασία μπορεί να είναι περισπασμός από τα συναισθήματά σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας: “Τι θα ένιωθα αν δεν ξενυχτούσα απόψε δουλεύοντας;”

Ονομάστε τα συναισθήματά σας. Καταγράψτε όσα νιώθετε, περπατήστε στη φύση για είκοσι λεπτά, αφήστε για κάποιες ώρες το τηλέφωνό σας. Η παραγωγικότητα σε βάρος της παρουσίας είναι άσκοπη.

Δεν αναζητούν βοήθεια – θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν

Αντί να προσπαθείτε μόνοι σας μέχρι να εξουθενωθείτε, προσπαθήστε να ζητήσετε στήριξη. Πολλοί είναι οι άνδρες που δεν αναζητούν βοήθεια, παρά μόνο όταν βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής.

Αναζητήστε βοήθεια, στήριξη, στραφείτε σε φίλους που εμπιστεύεστε. Άμεσα, όχι αργότερα. Η αναζήτηση βοήθειας δεν είναι ένδειξη αδυναμίας – είναι στρατηγική εξέλιξης.

Πιστεύουν ότι δεν μπορούν ν’ αλλάξουν

Όταν λέτε στον εαυτό σας ότι είναι πολύ αργά ν’ αλλάξετε, αποκλείετε κάθε ευκαιρία να εξελιχθείτε. Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να μάθουν, επανέρχονται πιο δυνατοί μετά από μια αποτυχία και προσπαθούν περισσότερο όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Μην λέτε δεν μπορώ – δώστε περισσότερη έμφαση στο “ακόμη”. “Δεν έχω κάνει αποταμίευση ακόμη”.

Αμελούν τις ανάγκες τους

Παραμέληση του ύπνου, της άσκησης. Όταν ο οργανισμός είναι ταλαιπωρημένος, η σκέψη περιορίζεται και τα επίπεδα των αντοχών πέφτουν. Φροντίστε το σώμα σας, ασκηθείτε, κοιμηθείτε, προσέξτε τη διατροφή σας.

Δεν χρειάζονται ριζικές αλλαγές με μιας.

Μια καλή συνήθεια μπορεί να σας οδηγήσει σ’ ένα πολύ καλύτερο αύριο.

Εστιάζουν στα αποτελέσματα – όχι στη διαδικασία

“Όταν πάρω προαγωγή, όλα θα είναι καλύτερα”. Ίσως. Για καμιά εβδομάδα. Αν όλη σας η ενέργεια διοχετεύετε σε επίτευξη σημαντικών ορόσημων, η καθημερινότητα θα γίνει ανυπόφορη.

Φροντίστε τον εαυτό σας όσο προσπαθείτε. Όταν πάψετε να θεωρείτε τον προορισμό σας ως αυτοσκοπό, θα δείτε πως, η προσπάθεια θα μοιάζει ευκολότερη.

Δυσκολεύουν τη ζωή τους με αυθαίρετους κανόνες

“Δεν επιτρέπεται να απογοητεύσω κανέναν”. “Δεν μπορώ ν’ αλλάξω δουλειά σε αυτή την ηλικία”. Από πού προέρχονται οι κανόνες αυτοί και ποιους αφορούν;

Προσπαθήστε να σκεφτείτε κριτικά. Αναθεωρήστε τα “πρέπει” που κουβαλάτε. Η ευτυχία των άλλων ανθρώπων, είναι δική τους υπόθεση, όχι δική σας υποχρέωση.

Αναβάλλουν τη χαρά θεωρώντας ότι δεν την αξίζουν

Όταν ένας άνδρας αισθάνεται πως έχει αποτύχει, πιστεύει ότι δεν δικαιούται να είναι χαρούμενος. Αναθεωρήστε. Η χαρά είναι κίνητρο, όχι ανταμοιβή. Φροντίστε να έχετε κάτι για το οποίο να ανυπομονείτε κάθε εβδομάδα.

Παρακολουθήστε έναν αγώνα με τους φίλους σας, ακούστε μουσική, μαγειρέψτε κάτι πρωτότυπο. Το θετικό συναίσθημα σας δίνει ενέργεια να συνεχίσετε να προσπαθείτε.

Tip: Όλοι μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας

Ενώ οι παραπάνω συμβουλές δεν λύνουν ως δια μαγείας τα προβλήματα, σας κάνουν να τα δείτε σε πραγματικές διαστάσεις. Αν οι παραπάνω περιγραφές, χαρακτηρίζουν τον ψυχισμό σας, δεν σημαίνει πως είστε αποτυχημένος. Σίγουρα, δεν είστε μόνος.

Όλοι μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας. Εντοπίστε τα μοτίβα της σκέψης σας, ονομάστε τα συναισθήματά σας και φροντίστε τον εαυτό σας. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να υποκρίνεστε πως όλα είναι τέλεια. Ωστόσο, τα πράγματα μπορεί να γίνουν ευκολότερα.

Μικρές αλλαγές που έχουν αποτέλεσμα. Η απομόνωση δεν σας προστατεύει. Η βοήθεια των άλλων, δεν σας κάνει αδύναμο. Η καλλιέργεια μιας διαφορετικής νοοτροπίας, μπορεί να σας βοηθήσει να μαθαίνετε μέσα από τα λάθη και να μην τα παρατάτε εξ αιτίας αυτών. Μια μικρή απόφαση κάθε φορά αρκεί.