Ιωάννης Παπαζήσης δίνει spoiler για τον «Γιατρό»: Ο Αλέξανδρος διεκδικεί τη Σοφία

«Ο Γιατρός», η δραματική σειρά του Alpha, που μας έχει καθηλώσει με τις ανθρώπινες ιστορίες του, τα δυνατά συναισθήματα και τις καταλυτικές ερμηνείες, επιστρέφει με νέα συναρπαστικά επεισόδια αύριο στις 22:00 -και κάθε Παρασκευή στις 22:00.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης, ο παθολόγος Αλέξανδρος Χρηστίδης του νοσοκομείου Μέριμνα, ήταν προσκεκλημένος της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα». «Ο ρόλος που υποδύομαι είχε παράξενο ξεκίνημα… Ο Αλέξανδρος είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, ένας γιατρός ο οποίος κρύβει πράγματα, διεκδικεί, δεν είναι τόσο σκοτεινός» λέει ο αγαπημένος πρωταγωνιστής για το ρόλο του.

Αναφερόμενος στη σειρά, υπογράμμισε ότι «είναι μία σειρά κοινωνικά εθιστική. Γι αυτό μου αρέσει… Είναι μια σειρά που αγαπώ, που εκτιμώ, τη θεωρώ σπουδαία… με πολύ ωραίους συνεργάτες, καλούς ηθοποιούς και ωραίους φίλους. Κι ένα σπουδαίο σκηνοθέτη που αγαπώ, τον Ανδρέα Μορφονιό».

Στα καινούργια επεισόδια τα αισθήματα του Αλέξανδρου για τη Σοφία (Βασιλική Τρουφάκου) μπορεί να παραμένουν έντονα, εκείνη όμως του εξομολογείται πως δεν της είναι αδιάφορο ότι ο Ανδρέας (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) ενδέχεται να θυμηθεί τη σχέση τους. Πώς θα εξελιχθεί η σχέση Αλέξανδρου και Σοφίας; «Σε αυτή την επαφή το πρόβλημα είναι η Σοφία. Ο Αλέξανδρος δείχνει ξεκάθαρα ότι τη διεκδικεί, τη θέλει τη Σοφία» εξηγεί ο Ι.Παπαζήσης. «Τα νέα επεισόδια είναι καλύτερα δραματουργικά από τα προηγούμενα. Θα μπλέξουν πολύ τα πράγματα με τον Ανδρέα (Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη), τον Αλέξανδρο που υποδύομαι εγώ και τη Σοφία της Βασιλικής Τρουφάκου. Θα γίνει μεγάλο μπλέξιμο μεταξύ του σήμερα που βρισκόμαστε εμεί και του πώς ξεκίνησαν όλα. Υπάρχει ένα flash back, ένα μπρος πίσω».

Στη σειρά υποδύεται ένα γιατρό παθολόγο. «Όταν μπήκα στη διαδικασία να υποδυθώ ένα γιατρό, άντλησα από δικά μου προσωπικά βιώματα… Αν μου έλεγες ένα πράγμα που έχεις στο μυαλό σου για τους γιατρούς εάν θα τους υποδυθείς είναι ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι , ενώ κουβαλάνε πράγματα μέσα τους, είναι άνθρωποι που βιώνουν πολλές καταστάσεις. Και η ψυχρότητά τους είναι η καθημερινότητά τους , που έχει να κάνει με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν. Ίσως εγώ βασίστηκα πάνω σε αυτό. Και προσπαθώ να υποδυθώ και το επάγγελμα και τον ήρωα» τονίζει. Μέσα από τη σειρά «έχω μάθει πολλές ορολογίες, πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Είναι μαγικό. Υποδύεσαι ένα κόσμο που δεν γνωρίζεις…».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ: