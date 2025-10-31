CEV Champions League: Άνετη πρόκριση για τον Ολυμπιακό – 3-0 σετ τη Νάπρεντακ Όντζακ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε και στον δεύτερο αγώνα με την Νάπρεντακ Όντζακ, φτάνοντας στη νίκη με 3-0 σετ στο κλειστό του Ρέντη και παίρνοντας το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League ανδρών στο βόλεϊ.

Τα σετ: 3-0 (25-15, 25-18, 25-18) σε 69′

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειαζόντουσαν δύο σετ για να προκριθούν, αλλά με το κόσμο στο πλευρό τους πήραν τη νίκη και πλέον περιμένουν να μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους στο δρόμο για τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αυτός θα προκύψει από το ζευγάρι Λας Πάλμας (Ισπανία) – Σζεκεσφεχερβάρ (Ουγγαρία). Ο αγώνας ξεκινάει σήμερα στις 21.00 με τους Ισπανούς να έχουν το προβάδισμα, μετά τη νίκη τους με 3-1 σετ στην Ουγγαρία.

Οι παίκτες του Αντρέα Γκαρντίνι από το πρώτο σετ επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν βρέθηκαν πίσω στο σκορ.

Ο Αλεξάνταρ Νεντέλκοβιτς με 15 πόντους εκ των οποίων οι 5 από μπλοκ αναδείχθηκε MVP του αγώνα και ήταν και ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Κρίστιαν Φρομ ήταν ο δεύτερος διψήφιος για τους ερυθρολεύκους με 12 πόντους.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Νάπρεντακ προήλθαν από 2 άσσους, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 12 (8/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 25% υπ. – 13% άριστες), Πιτακούδης 4 (3/5 επ.), Πέριν 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ, 30% υπ. – 20% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 6 (4/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Καβάνα 1 (1/1 επ.), Νεντέλκοβιτς 15 (10/14 επ., 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 27% υπ. – 18% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ, 60% υπ. – 40% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης 5 (3/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 80% υπ. – 80% άριστες), Ζουπάνι 6 (6/12 επ.), Τζούριτς.

ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ (Λιούμπισα Ρίστιτς): Βούκοβιτς 1 (1/7 επ.), Πόποβιτς 6 (3/8 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ρίστιτς 5 (5/15 επ., 48% υπ. – 35% άριστες), Ντούγκιτς 4 (4/13 επ., 38% υπ. – 15% άριστες), Βίντοβιτς 1 (1 μπλοκ), Νταουτενφέντιτς 7 (4/5 επ., 3 μπλοκ) / Λούκιτς (λ, 57% υπ. – 48% άριστες), Ίσιτς 8 (8/18 επ.), Χαλίλοβιτς, Πεζέροβιτς, Τζούριτς.

