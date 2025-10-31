Καλαμάτα: Καρέ καρέ η δράση τριών διαρρηκτών σε ταξιδιωτικό γραφείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλαμάτα: Καρέ καρέ η δράση τριών διαρρηκτών σε ταξιδιωτικό γραφείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ καρέ η δράση τριών διαρρηκτών σε ταξιδιωτικό γραφείο διακρίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο στην Καλαμάτα. Οι δράστες αφαιρούν κοσμήματα, λάπτοπ και προσωπικά έγγραφα. Η διάρρηξη σημειώθηκε στις τρεις τα ξημερώματα στις 3/10, με τους δράστες να αφαιρούν ακόμα και την κάρτα μνήμης από την εσωτερική κάμερα.

Ο πρώτος διαρρήκτης περπατάει με χαλαρό βηματισμό προκειμένου να κατοπτεύσει το χώρο, κάνει λίγα βήματα και δίνει «σήμα» στους δύο άλλους συνεργούς που κρύβονται πίσω απο σταθμευμένο όχημα, να ξεκινήσουν τη δράση, όσο εκείνος κρατάει τσίλιες.

Χρειάστηκαν τρεις προσπάθειες και συνολικά μισή ώρα για να καταφέρουν τελικά να παραβιάσουν την κλειδαριά και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του γραφείου. Η διάρρηξη σημειώθηκε στις τρεις τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου, σε έναν κεντρικότατο δρόμο.

Όπως λέει ο ιδιοκτήτης του γραφείου στο ΕΡΤnews, διαπίστωσαν οτι είχαν πέσει θύμα κλοπής την επόμενη ημέρα που πήγαν να ανοίξουν την επιχείρηση τους. «Μετά από τη δική μας επιχείρηση έκλεψαν σχολή οδηγών που βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω από την οποία αφαίρεσαν 14.000€ και μέσα σε μία εβδομάδα χτύπησαν άλλες εφτά. Συμμορία με ποδήλατα είναι απ’ οτι έχουμε δει από τις κάμερες».

Οι δράστες αφαίρεσαν από το χρηματοκιβώτιο του ταξιδιωτικού γραφείου

  • 4.500 ευρώ σε μετρητά
  • χρυσαφικά μεγάλης αξίας
  • 2 ρολόγια, 1 λαπτοπ
  • επιταγές και προσωπικά έγγραφα του ιδιοκτήτη
  • η ζημιά που προκάλεσαν στο κτίριο αγγίζει τα 4.000

«Ζητάμε να γίνονται περιπολίες κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Είναι πολλά τα περιστατικά στην περιοχή μας και χρειάζεται να γίνει κάτι άμεσα». Κατά τη διαφυγή τους οι κουκουλοφόροι αφαίρεσαν την κάρτα μνήμης από την εσωτερική κάμερα για να καταστρέψουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος τους. Κάτι που δείχνει απόλυτο επαγγελματισμό.

Oι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών.

