Σοκ στην Πάτρα: 28 γάτες απόμακρύνθηκαν από σπίτι όπου ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Βρέθηκε κι ένας σκελετός

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΓΑΤΕΣ ΠΑΤΡΑ

Στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία και με εισαγγελική διαταγή, αφαιρέθηκαν 28 γάτες από χώρο που κρίθηκε παντελώς ακατάλληλος για διαβίωση ζώων, σύμφωνα με το thebest.gr.

Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα – Γρονθοκόπησε 24χρονο και τον απείλησε με όπλο

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μεταξύ αυτών βρέθηκαν και πέντε μωρά γατάκια, περίπου δύο μηνών, ενώ στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και οστά πεθαμένης γάτας.

Οι συνθήκες στον χώρο ήταν σοβαρά επικίνδυνες: Σκοτάδι, παντελής έλλειψη φαγητού και νερού, υγειονομικοί κίνδυνοι και απόλυτη εγκατάλειψη. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, φαίνεται πως κάποιος τα τάιζε περιοδικά, καθώς τα ζώα δεν παρουσιάζουν σημάδια υποσιτισμού.

Οι περισσότερες γάτες είναι νεαρής ηλικίας, φιλικές προς τον άνθρωπο και φαίνεται ότι είχαν διατηρήσει έναν στοιχειώδη βαθμό φροντίδας, χάρη σε περιοδικές παρεμβάσεις.

Όλα τα ζώα θα περάσουν από κτηνιατρικό έλεγχο και θα στειρωθούν.

Η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με επίγουσα ανακοίνωσή της, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν τους εθελοντές της Πάτρας, είτε μέσω φιλοξενίας είτε υιοθεσίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και στοργικό περιβάλλον για τις γάτες.

