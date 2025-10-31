Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών, στην Αίγυπτο, θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κίνηση είναι υψηλού συμβολισμού καθώς στέλνει το μήνυμα της στήριξης της Αθήνας στον διαχρονικό ρόλο της Μονής ως πνευματικού και πολιτισμικού φάρου της Ορθοδοξίας με παγκόσμια εμβέλεια.

Η παρουσία του Πρωθυπουργού αναβαθμίζει θεσμικά την τελετή ενθρόνισης και γι’ αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανακοινώσεις για το μέλλον της Μονής. Το τελευταίο διάστημα Ελλάδα και Αίγυπτος διαπραγματεύονται την φόρμουλα με την οποία θα λειτουργήσει η Μονή Σινά από εδώ και πέρα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και το ποιοι θα εκπροσωπήσουν την αιγυπτιακή πλευρά στην τελετή.

Παράλληλα το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum) στο Κάιρο μετά από πρόσκληση του Αιγύπτιου προέδρου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

