Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στην παραλιακή – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στην παραλιακή – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Προβλήματα παρατηρούνται από νωρίς το πρωί στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση για ακόμη μία φορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις κυρίως στο ύψος του Ψυχικού.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

 

