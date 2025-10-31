Το αφεντικό του εγκατέστησε λογισμικό επιτήρησης που βγάζει φωτογραφίες ανά 10 λεπτά – «Ο έλεγχος δεν με κάνει πιο παραγωγικό»

Περίπου πριν από έναν χρόνο, ο TikToker Tim (@timleesblee) αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο και μπήκε δυναμικά στην αγορά εργασίας. Δουλεύει από το σπίτι, όμως πρόσφατα ο εργοδότης του αποφάσισε να εφαρμόσει ένα νέο σύστημα παρακολούθησης του προσωπικού — ένα λογισμικό που ελέγχει τη δραστηριότητα των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κάθε δέκα λεπτά περίπου, το πρόγραμμα τραβάει αυτόματα στιγμιότυπα οθόνης από τον υπολογιστή του, καταγράφοντας ό,τι κάνει τη δεδομένη στιγμή.

Ένα βήμα προς τη «νέα εποχή» της τηλεργασίας ή εισβολή στην ιδιωτικότητα των εργαζομένων;

Το λογισμικό δεν σταματά εκεί — καταγράφει τα πάντα: κάθε πάτημα στο πληκτρολόγιο, κάθε κίνηση του ποντικιού, τις ιστοσελίδες που ανοίγει ο Tim, ακόμα και το ποσοστό του χρόνου που αφιερώνει σε κάθε μικροδουλειά.

«Στο τέλος, δεν αλλάζει κάτι τρομερά σε ό,τι κάνω, οπότε δεν με πειράζει ιδιαίτερα… αλλά δεν μπορώ να μη σκέφτομαι πόσο δυστοπικό είναι όλο αυτό», λέει ο Tim, με μια δόση ειρωνείας.

“Καταλαβαίνω το σκεπτικό του αλλά δεν γίνεται έτσι”

«Καταλαβαίνω τον εργοδότη — θέλει να βλέπει ότι η δουλειά γίνεται. Όμως όσο ο κόσμος βυθίζεται όλο και περισσότερο στο ψηφιακό περιβάλλον, δεν βλέπω πώς θα επιστρέψουμε ποτέ σε μια πιο ανθρώπινη, πιο φυσιολογική μορφή εργασίας.»

Αν και του αρέσει η ελευθερία του να δουλεύει από το σπίτι, η αίσθηση ότι κάποιος “παρακολουθεί” κάθε του κίνηση τον κάνει να νιώθει όλο και πιο άβολα.

«Δεν είναι αυτός ο τρόπος που θέλω να ζω για πάντα», παραδέχεται.

Η τηλεργασία έχει τη γλύκα της — αλλά ο Tim δεν θέλει να μετριέται η αξία του με βάση πόσα κλικ έκανε ή πόσες φορές πάτησε ένα πλήκτρο. «Η παραγωγικότητα πρέπει να μετριέται από τα αποτελέσματα, όχι από το πόσο κολλάς στην οθόνη», λέει με έμφαση, αναρωτώμενος πού οδεύει τελικά ο σύγχρονος κόσμος της εργασίας.

Κάτω από το βίντεο, το TikTok πήρε φωτιά. Δεκάδες χρήστες μοιράστηκαν την ίδια αγανάκτηση, περιγράφοντας τη δική τους καθημερινότητα υπό τον “ψηφιακό φακό”.

«Λατρεύω τη δουλειά μου», γράφει , «αλλά από τότε που έβαλαν αυτό το λογισμικό πέρσι, τρελάθηκα! Αν κάνω τη δουλειά μου σωστά, γιατί πρέπει να μετράνε κάθε δευτερόλεπτο που δεν κουνάω το ποντίκι;»

«Συμφωνώ 100%! Έφυγα σχεδόν αμέσως από μια δουλειά εξαιτίας της υπερβολικής επιτήρησης. Πώς να είσαι αποδοτικός όταν νιώθεις κάποιον να σου “αναπνέει στον σβέρκο”;» γράφει ένας άλλος.

Και ένας τρίτος σχολιάζει με πικρία: «Αυτός ήταν και ο λόγος που παραιτήθηκα. Ο προηγούμενος εργοδότης μου ζητούσε να καταγράφω κάθε λεπτό, κάθε εργασία. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω παραπάνω δουλειά μόνο και μόνο για να αποδείξω ότι δουλεύω!»