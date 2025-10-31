Έλλη Τρίγγου: Θα υποδυθεί την «Αγία» Αθανασία από το Αιγάλεω – Το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού»

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Έλλη Τρίγγου: Θα υποδυθεί την «Αγία» Αθανασία από το Αιγάλεω – Το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού»

Η ‘Ελλη Τρίγγου που φέτος σημειώνει ακόμη μια τηλεοπτική επιτυχία με “Τα φαντάσματα” στο Star, μετρά αντίστροφα για να ανέβει στο θεατρικό σανίδι. Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο νέο έργο της Νεφέλης Μαεστράλη με τίτλο “Αθανασία”.

Η ταλαντούχα ηθοποιός ετοιμάζεται για έναν ρόλο έκπληξη σε μια παράσταση που προβλέπεται να βρει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό μιας και το θέμα είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη, μίας από της σημαντικότερες εκπροσώπους της νεοελληνικής δραματουργίας, με τίτλο “Αθανασία” ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, στο Θέατρο Βασιλάκου, από τις 26 Ιανουαρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Το έργο εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και  τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού, ως κοινωνικού φαινομένου.

Οι Θανάσης Βλαβιανός, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης και Αλέξανδρος Τούντας συνθέτουν ένα σκηνικό σύμπαν όπου η πίστη, η εξουσία και η ανάγκη για το “θαύμα” συγκρούονται μετωπικά με την πραγματικότητα. Τον κεντρικό ρόλο φέρνει στο σήμερα η Έλλη Τρίγγου, υιοθετώντας όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμφιλεγόμενης αγιότητας που επηρεάζει συνειδήσεις και επηρεάζεται από τις ανάγκες της αγοράς.

Το πρωτότυπο έργο «αθανασία» παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό, για να μεταφέρει στους πιστούς το μήνυμά Του.

Βασίζει όλη της τη θεωρία σε μια ιδιαιτερότητα του δέρματός της, που διατηρεί όσα χαράζονται πάνω του. Αμφισβητείται απ’ τον περίγυρό της αλλά σύντομα, βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει τις εντυπώσεις και να παγιωθεί ως «η ενδιάμεση» του Θεού.

Ιδρύει τη δημοφιλή παραθρησκευτική οργάνωση «Χείρα Θεού» και καταφέρνει να γίνει μια θρησκευτική persona με μεγάλη πολιτική και κοινωνική επιρροή που κερδίζει συνεχώς έδαφος και χρήματα, εξαλείφοντας όποιον σταθεί εμπόδιο στο «θεάρεστο» έργο της.

Αντλώντας στοιχεία από την θρησκευτική πρακτική, τα social media και τη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα, η παράσταση ανατέμνει με σαρκασμό και συγκίνηση την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει.

Η«αθανασία» γίνεται σύμβολο μιας Ελλάδας που αναζητά θαύματα ανάμεσα στις οθόνες και στα σκοτάδια της, αποκαλύπτοντας τον μηχανισμό κατασκευής της αγιοσύνης στην εποχή του θεάματος.

Μια μελέτη για το πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη απελπισία και πώς λειτουργεί η χειραγώγηση της κοινής γνώμης, μέσω της ψευδαίσθησης. Τί γίνεται όταν η πίστη εμπορευματοποιείται; Τί γίνεται όταν η αθανασία καθίσταται προϊόν; Πόσο επικερδής μπορεί να αποβεί η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ψυχής; Πώς λειτουργεί η εξαπάτηση μιας πλειοψηφίας που ψάχνει εναγωνίως από κάπου να κρατηθεί, για να σώσει την ψυχή της;

Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου.

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων της παραγωγής «Σπυριδούλες».

 

