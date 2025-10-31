Εύκολη συνταγή για γλυκά του Halloween

Το Halloween είναι η πιο… τρομακτική νύχτα του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια που η γιορτή έχει γίνει δημοφιλής και στην Ελλάδα, μάσκες, κολοκύθες, φαντάσματα και μπόλικη ζάχαρη γεμίζουν τα σπίτια και τους δρόμους, ενώ μικροί και μεγάλοι μπαίνουν στο πνεύμα της γιορτής με στολές, διακοσμήσεις και — φυσικά — γλυκά που μαγεύουν.

Αν θέλετε να ζήσετε από τη μαγεία (και τη γλύκα!) του Halloween στην κουζίνα σας, μπορείτε να ετοιμάσετε τα πιο νόστιμα spooky treats που θα εντυπωσιάσουν κάθε “τρομαγμένο” καλεσμένο!

Εύκολα κεράσματα για το Halloween με 4 ή λιγότερα υλικά

Μάτια τέρατος, καπέλα μάγισσας, σκουπόξυλα μάγισσας και κοκαλάκια νυχτερίδας. Απλά, νόστιμα, χωρίς να χρειάζεται ψήσιμο. Το Halloween είναι ίσως η πιο ιδανική γιορτή για παιχνίδι στην κουζίνα. Μπορείτε να σερβίρετε μάτια, νυχτερίδες και καπέλα μαγισσών για σνακ.

Δεν θα χρειαστεί καν να ανοίξετε τον φούρνο.

Η αναλυτική λίστα με όλα τα υλικά για αυτά τα κεράσματα, μαζί με χρήσιμες συμβουλές για το καθένα:

Μπισκότα Oreo Thins: Χρησιμοποιήστε τα με σοκολατένια κρέμα για τα καπέλα της μάγισσας και τα φτερά της νυχτερίδας. Προτιμήστε τα Thins για τα κοκαλάκια της νυχτερίδας, καθώς τα κανονικά Oreos είναι πολύ βαριά.

Γλάσο Κρέμας Τυριού: Το σπιτικό έχει την καλύτερη γεύση, αλλά οι συσκευασίες από ζαχαροπλαστείο ή του εμπορίου είναι μια χαρά.

Λευκή Σοκολάτα: Επιλέξτε μια καλής ποιότητας μάρκα για ομαλό λιώσιμο και γεύση.

Σοκολατένια Kisses: Ανταλλάξτε τα με “Hugs” για μια διασκεδαστική παραλλαγή στα καπέλα της μάγισσας.

Χρωστική Τροφίμων: Οι χρωστικές σε μορφή τζελ δίνουν τα πιο έντονα αποτελέσματα.

Τρούφες Halloween: Προμηθευτείτε εποχιακά μείγματα από καταστήματα ή online.

Μικρά Κυπελάκια Reese’s: Χρησιμοποιήστε φρέσκα, παγωμένα κυπελάκια για να αποφύγετε ρωγμές.

Πρέτσελ: Τα στριφτά είναι κατάλληλα για τα μάτια των τεράτων. Τα μικρά μπαστουνάκια για τις λαβές των σκουπόξυλων.

Pull-Apart Twizzlers: Οι φρέσκες συσκευασίες είναι πιο μαλακές και πιο εύκολες στο να τους δώσετε σχήμα.

Rolos: Τα φρέσκα διατηρούν το σχήμα τους και δεν θρυμματίζονται όταν ψήνονται.

M&M’s: Εποχιακές ή κανονικές συσκευασίες είναι κατάλληλες. Ταξινομήστε τα ανά χρώμα αν χρειάζεται.

Βρώσιμα Σοκολατένια Μάτια: Χρησιμοποιήστε τα μικρά για τις νυχτερίδες, τα μεγάλα για τα μάτια των τεράτων, ή αγοράστε μια συσκευασία με ποικιλία μεγεθών.

Γρήγορη Συμβουλή

Ψάχνετε για βρώσιμα ματάκια; Κοιτάξτε στο διάδρομο με τα είδη ζαχαροπλαστικής στα τοπικά σούπερ μάρκετ ή σε καταστήματα χειροτεχνίας. Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι επίσης μια εξαιρετική επιλογή.

Συμβουλές επιτυχίας

Προετοιμασία: Τοποθετήστε τα υλικά στον πάγκο πριν ξεκινήσετε, για γρήγορη συναρμολόγηση.

Ψύξη: Αν τα κεράσματα λιώνουν, βάλτε τα στο ψυγείο.

Κοκοράκι: Αν δεν έχετε κορνέ, χρησιμοποιήστε μια σακούλα που κλείνει αεροστεγώς (zip-top bag) και κόψτε μια μικρή γωνία της.

Oreos: Χωρίστε τα απαλά με ένα μαχαίρι για να μην θρυμματιστούν.

Rolos: Παρακολουθήστε τα προσεκτικά για να μαλακώσουν, όχι να λιώσουν.

Γραμμή Παραγωγής: Για μεγάλες ποσότητες, τοποθετήστε σε σειρά τα Oreos και προσθέστε τα υλικά πάνω τους όλα μαζί.

Παιδιά: Αφήστε τα παιδιά να βοηθήσουν στο ξετύλιγμα, στο πασπάλισμα και στην τοποθέτηση των καραμελών.

Πώς να Φτιάξετε τα Εύκολα Κεράσματα για το Halloween

Μάτια Τέρατος: Χρησιμοποιήστε κορνέ για να βάλετε γλάσο πάνω σε στριφτά πρέτσελ, προσθέστε ένα βρώσιμο ματάκι και ρίξτε λιωμένη σοκολάτα για «φλέβες».

Καπέλα Μάγισσας: Χρησιμοποιήστε ένα Oreo Thin ως βάση, βάλτε γλάσο στο κέντρο με κορνέ και πιέστε ένα σοκολατένιο kiss. Προσθέστε τρούφες για ομορφιά.

Σκουπόξυλα Μάγισσας: Τοποθετήστε ένα στικ πρέτσελ σε ένα μικρό κυπελάκι Reese’s, και στη συνέχεια δέστε μια μικρή λωρίδα Twizzler γύρω του σαν τρίχες σκούπας.

Φτερά Νυχτερίδας: Κόψτε στη μέση Oreo Thins για φτερά, πιέστε τα στα πλάγια ενός κυπέλλου Reese’s και βάλτε από πάνω βρώσιμα ματάκια.

Παραλλαγές

Γίνετε δημιουργικοί! Δοκιμάστε διαφορετικές γεύσεις Oreo, γλάσο, τρούφες, καραμέλες ή προσθέστε διακοσμητικά με θέμα το Halloween, όπως καραμελένιες αράχνες.