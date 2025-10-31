Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον καθηγητή για το πουκάμισό του: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίπληξη του Μητροπολίτη Δωδώνης, Χρυσόστομου, στον Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου του νησιού, Ηλία Φλάμπουρα, για την ενδυμασία του κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.

Την ώρα που ο κ. Φλάμπουρας εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, βγήκε από το ιερό ο Μητροπολίτης Δωδώνης και του έκανε παρατήρηση, επειδή είχε το πουκάμισο έξω, όπως του είπε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο νησί, με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου να καταδικάζει την στάση του Μητροπολίτη. Ο ίδιος μίλησε στο Καλημέρα Ελλάδα, επισημαίνοντας:

«Όχι το ντύσιμο, το ξεντύσιμο. Μπορεί ένας καθηγητής, στο κέντρο του ναού, στην Εθνική Επέτειο με Δοξολογία, να μιλάει με τα πουκάμισα απέξω; Δεν έχει σημασία για το δρόμο, για το σπίτι του, για το καφενείο, για την εκκλησία έχει σημασία. Η εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση […]. Στην εκκλησία, δυστυχώς, ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική, όσον αφορά το ντύσιμο. Στο Ναό μέσα είναι και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και γυναίκες και άντρες και κάνουμε υπομονή».

Τι λέει ο δάσκαλος που δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης

Ο κ. Φλάμπουρας εξέφρασε την απογοήτευσή του, χαρακτήρισε «άδικη» την επίθεση που δέχτηκε και τόνισε ότι «δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους» επεσήμανε

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Φλάμπουρα:

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα:

“Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα”.

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».