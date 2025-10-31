Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού: Ποιες ερωτήσεις θα απαντά – Έρχεται και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη για την υγεία

Ενεργή είναι πλέον η εφαρμογή Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού, η πρώτη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στο δημόσιο σύστημα υγείας, μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

Η καινοτομία αυτή στοχεύει στην άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση των γιατρών στα δεδομένα του ασθενούς — με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον καλύτερο συντονισμό της φροντίδας και την ταχύτερη λήψη ιατρικών αποφάσεων.

Η εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του φορέα ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Οι γιατροί έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνονται στην εφαρμογή με φυσική γλώσσα ή να επιλέγουν έτοιμες ερωτήσεις — όπως «Ποια φάρμακα χορηγήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο;», «Ποιοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα;», «Δείξε μου τη συνοπτική ιατρική εικόνα του/της ασθενούς». Η εφαρμογή υποστηρίζει ακόμη και προτάσεις επερωτήσεων, ενώ υποστηρίζει και προφορική συνομιλία.

Σύντομα αναμένεται η λειτουργία του αντίστοιχου Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, ο οποίος θα επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και προσωποποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα του.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι η εφαρμογή σηματοδοτεί «μια νέα εποχή για το ΕΣΥ» — με έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι η τεχνολογία, όταν αξιοποιείται κατάλληλα, γίνεται εργαλείο προς όφελος όλων — «προχωρούμε για ένα σύστημα υγείας πιο έξυπνο, διασυνδεδεμένο και ανθρώπινο».

