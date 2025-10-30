Ζάκυνθος: Τι λέει ο δάσκαλος που δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης… για το πουκάμισό του – «Η απάντησή μου είναι ο λόγος που εκφώνησα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ζάκυνθος μητροπολίτης

«Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, ο οποίος δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνη, Χρυσόστομο, για την ενδυμασία του κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.

Ο κ. Φλάμπουρας εξέφρασε την απογοήτευσή του, χαρακτήρισε «άδικη» την επίθεση που δέχτηκε και τόνισε ότι «δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους» επεσήμανε

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Φλάμπουρα:

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα:

“Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα”.

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

