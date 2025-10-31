Halloween στον Λευκό Οίκο: Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ μοίρασαν σοκολάτες σε εκατοντάδες παιδιά

Ο Πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ φιλοξένησαν αθλητές-σταρ, πριγκίπισσες, δεινόσαυρους και τουλάχιστον έναν μιμητή του Τραμπ στην ετήσια εκδήλωση του Λευκού Οίκου για το Halloween την Πέμπτη.

Ώρες αφότου ο πρόεδρος επέστρεψε από το ταξίδι του στην Ασία, πέρασε λίγο λιγότερο από μία ώρα μοιράζοντας σοκολάτες σε μια σειρά από άτομα που ήθελαν να κάνουν Trick or Treat, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και αστυνομικών οικογενειών, καθώς και παιδιών στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ.

«Είναι μια μεγάλη ουρά», φώναξε ο κ. Τραμπ προς τους δημοσιογράφους κάποια στιγμή. «Είναι σχεδόν τόσο μεγάλη όσο η αίθουσα χορού».

Η Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας έπαιξε έναν συνδυασμό απόκοσμων μελωδιών και ποπ επιτυχιών, συμπεριλαμβανομένων ορχηστρικών εκδόσεων των τραγουδιών «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον, «Radioactive» των Imagine Dragons και «Ring of Fire» του Τζόνι Κας.