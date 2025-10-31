Χαϊδάρι: Μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα έκλεψαν μοτοσικλέτα και εξαφανίστηκαν – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαϊδάρι

Μόλις 5 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν θρασύτατοι κλέφτες για να παραβιάζουν την γκαραζόπορτα ενός σπιτιού και να κλέψουν μία μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη, στο Χαϊδάρι.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που δημοσιεύει το Star, οι δράστες έδρασαν με αστραπιαία ταχύτητα. Μέσα σε μόλις πέντε δευτερόλεπτα σήκωσαν την καγκελόπορτα, έσπασε την κλειδαριά της μηχανής και εξαφανίστηκε μαζί με τον συνεργό του που περίμενε με μοτοσικλέτα απ’ έξω.

Ωστόσο, η μοτοσικλέτα διέθετε σύστημα εντοπισμού GPS, γεγονός που επέτρεψε στις αρχές να την εντοπίσουν μέσα σε μία ώρα, σε κοντινή περιοχή.

 

 

10:05 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

