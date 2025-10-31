ΠΑΣΟΚ: Διαρκείς εσωκομματικές τριβές – Επιχείρηση αλλαγής της ατζέντας από τον Ανδρουλάκη

Επιμένουν οι εσωκομματικές τριβές στο ΠΑΣΟΚ αφού οι νέες δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου και της Άννας Διαμαντοπούλου πυροδότησαν νέες συζητήσεις ανάμεσα στα στελέχη.

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εσωκομματικές εξελίξεις. Στελέχη που έχουν διαφωνίες για την στρατηγική του κόμματος έχουν δηλώσει δημόσια ότι θα πουν την γνώμη τους στα όργανα του ΠΑΣΟΚ.

Πάντως από την συνεδρίαση αναμένεται να απουσιάζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος θα βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο για τη Διάσκεψη για το Κλίμα.

Παράλληλα οι χθεσινές δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου «διαβάζονται» από ορισμένους ως έμμεσες αιχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η Άννα Διαμαντοπούλου παραδέχθηκε στον ΣΚΑΪ ότι «υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα».

Ωστόσο σημείωσε ότι «κανείς δεν είναι τέλειος. Τα όποια προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να επιτιθέμεθα. Να συμφωνήσουμε – επιτέλους – σε μια πολύ καθαρή πολιτική γραμμή προς κάθε κατεύθυνση με πολιτικά επιχειρήματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης με τις κραυγές και τις ύβρεις. Θα είναι ένα κόμμα που θα μάθει να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, ώστε να δίνει το περιθώριο την άλλη μέρα να γίνει κυβέρνηση και να πείσει τους πολίτες για αυτό».

Επιπλέον ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε στο θέμα που προέκυψε με την απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου και υπογράμμισε ότι «ήταν ίσως ένα λάθος». «Εξηγήσεις δόθηκαν για αυτό. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όλους μας σημάδεψε, όλοι μεγαλώσαμε μαζί του. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία. Έμεινε άδεια η καρέκλα, τώρα αυτό ήταν ίσως ένα λάθος, αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί. Λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική, στο χέρι μας είναι να τα διορθώνουμε. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι αυτά τα λάθη δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να καθηλώσουν σήμερα τα στελέχη μας – και βάζω όλους μας στη γραμμή αυτή – η δουλειά των οποίων είναι να βγούμε μπροστά και να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε στον ΣΚΑΪ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης είπε χθες στον Realfm 97,8 ότι χρειάζεται καταλλαγή στο εσωτερικό του κόμματος. «Όταν λοιπόν η συζήτησή μας είναι μία συζήτηση η οποία αφορά στην πολιτική τότε έχουμε ρόλο. Όταν πηγαίνει στην παραπολιτική δυστυχώς αυτό εργαλειοποιείται και από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα», είπε ο Παύλος Χρηστίδης.

«Ολοκληρώσαμε μία εσωτερική διαδικασία μόλις πριν από έναν χρόνο και από μία σειρά στελεχών που βγαίνουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους θέλω να πιστεύω ότι αυτά που λένε τα εννοούν, όταν λένε ότι στηρίζουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι μαζί και έτσι νιώθω ότι είναι. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος της παράταξης αλλά ακόμη περισσότερο (…) ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί (σ.σ. είναι) το ΠΑΣΟΚ να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Χρειάζεται καταλλαγή στο εσωτερικό της παράταξης και χρειάζεται και εξωστρέφεια την οποία πρέπει να την δημιουργήσουμε όλοι μαζί», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Στροφή στην ατζέντα της καθημερινότητας

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση επιχειρεί να στρέψει την προσοχή μακριά από τις εσωκομματικές τριβές στα ζητήματα της καθημερινότητας που ταλανίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να ανεβάσει τους τόνους της αντιπαράθεσης με την ΝΔ.

Έτσι το Σάββατο το ΠΑΣΟΚ οργανώνει πανεθνικό διάλογο για τον πρωτογενή τομέα στη Λάρισα ενόψει και των πανελλαδικών κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων τον Νοέμβριο.

Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει ομιλία στις 19.30, ενώ θα υπάρξει και παρέμβαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.