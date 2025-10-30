Χρηστίδης στον Realfm 97,8: «Χρειάζεται καταλλαγή στο εσωτερικό της παράταξης και εξωστρέφεια»

Για τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, τις δημοσκοπήσεις αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με τα όσα γράφονται για «γκρίνια» στο ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Χρηστίδης ανέφερε ότι «σε αυτό πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε και εμείς το χέρι μας. Δηλαδή πολλές φορές σε συζητήσεις οι οποίες ξεκινούν για τα εσωτερικά μας θέματα είναι συζητήσεις οι οποίες αλλάζουν την ατζέντα πολλών και σωστών πρωτοβουλιών που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ».

Και συνέχισε: «Όταν λοιπόν η συζήτησή μας είναι μία συζήτηση η οποία αφορά στην πολιτική τότε έχουμε ρόλο. Όταν πηγαίνει στην παραπολιτική δυστυχώς αυτό εργαλειοποιείται και από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα».

«Στις δημοσκοπήσεις εμείς πρέπει να δουλέψουμε πολύ σε επίπεδο κοινωνικό. Χρειαζόμαστε μεγάλα γεγονότα. Χρειαζόμαστε αναφορά στα μεγάλα ζητήματα του τόπου και τα μεγάλα ζητήματα του τόπου είναι και τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα της ποιότητας ζωής», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Το σημερινό ΠΑΣΟΚ κάνει μία τεράστια προσπάθεια για παράδειγμα στο κομμάτι της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, στο κομμάτι των χρεώσεων στις τράπεζες, στο κομμάτι της ενέργειας, στο κομμάτι των σούπερ μάρκετ ακόμη και στο κομμάτι της καθημερινότητας έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά αυτή πολλές φορές κρύβεται, σπαταλιέται το κεφάλαιο γύρω από ήσσονος σημασίας ζητήματα τα οποία πρέπει να σταματήσουμε να τα καλλιεργούμε ή να τα παράγουμε και να τα αναπαράγουμε», είπε ο Παύλος Χρηστίδης.

«Ολοκληρώσαμε μία εσωτερική διαδικασία μόλις πριν από έναν χρόνο και από μία σειρά στελεχών που βγαίνουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους θέλω να πιστεύω ότι αυτά που λένε τα εννοούν, όταν λένε ότι στηρίζουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι μαζί και έτσι νιώθω ότι είναι. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος της παράταξης αλλά ακόμη περισσότερο (…) ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί (σ.σ. είναι) το ΠΑΣΟΚ να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Χρειάζεται καταλλαγή στο εσωτερικό της παράταξης και χρειάζεται και εξωστρέφεια την οποία πρέπει να την δημιουργήσουμε όλοι μαζί», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο Παύλος Χρηστίδης σχολίασε: «Είναι οξύμωρο, θα έλεγα παράλογο για εμάς το γεγονός ότι ο ελεγκτής είναι και ελεγχόμενος και ο ελεγχόμενος θα έχει και τον ρόλο του ελεγκτή. Η ΑΑΔΕ έχει την υποχρέωση να ελέγχει. Όταν λοιπόν θα φτάσει στο σημείο να είναι και αυτή η οποία θα διανέμει τα χρήματα καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα».

«Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν συμβαίνει πουθενά αλλού αυτό πανευρωπαϊκά. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα η οποία να μην έχει έναν ξεχωριστό, υγιή οργανισμό ανάλογο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος θα διαμορφώνει λύσεις και στρατηγικές γύρω από το κομμάτι των επιδοτήσεων και όχι μόνο. Επομένως είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στον τρόπο με τον οποίο και θεσμικά και πολιτικά αλλά και όσον αφορά το αποτέλεσμα μπορεί να λειτουργήσει η υπόθεση της ΑΑΔΕ για την διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ», διευκρίνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Θεωρώ επίσης ότι έχει επικοινωνιακά χαρακτηριστικά η διαχείριση που κάνει η ΝΔ αλλά η ουσία είναι (…) τι γίνεται με τις επιδοτήσεις και τις ανάγκες που έχουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας. Εκεί νομίζω ότι η κυβέρνηση πληρώνει τα λάθη της τελευταίας εξαετίας, ότι υπήρχαν ενδείξεις, τις οποίες τις παραδέχεται πια από τον κ. Σκέρτσο μέχρι μία σειρά υπουργών για αυτά τα οποία γίνονται από το 2019 και ποτέ δεν έβαλαν το δάχτυλο στην πληγή για να δουν τι ακριβώς τι συμβαίνει, να την καθαρίσουν και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Αυτό σήμερα το πληρώνουν οι υγιείς αγρότες και κτηνοτρόφοι», σημείωσε ο Παύλος Χρηστίδης.