Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα συλλαμβάνεται για τον φόνο του Βλάση

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ο Χάρης ομολογεί στον ενωμοτάρχη, η Χριστίνα συλλαμβάνεται, η Χλόη θέλει να γυρίσει πίσω στην κόρη της κι η Πετρούλα βρίσκεται στην αρχή ενός δύσκολου δρόμου, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

H κίνηση του Χάρη να πάει στη χωροφυλακή οδηγεί σε καταιγιστικές εξελίξεις.

Ο Αντρέας είναι στο πλευρό του, ενώ η Αναστασία και ο Κλεάνθης καταρρέουν.

Η Δώρα προσπαθεί να προσεγγίσει τον Παύλο, ενώ η Χλόη ετοιμάζεται να πάει ξανά στη Βόνιτσα, για να δει από τι κινδυνεύει η κόρη της, μαζί με τον Αργύρη αυτή τη φορά.

Κι ενώ εξασφαλίζει τη νομική βοήθεια του Αντρέα για τη διεκδίκηση της κόρης της, παράλληλα συγκρούεται για άλλη μια φορά με τον πατέρα Νικόλαο, αδυνατώντας να τον συγχωρήσει.

Η προσπάθεια της Θάλειας να έρθει πιο κοντά με τη Σοφία πέφτει για άλλη μια φορά στο κενό. Η Δέσποινα επιπλήττει τον πατέρα Νικόλαο για τις συνεχείς απουσίες του από το σχολείο και αφήνει υπονοούμενο ότι μπορεί να τον απομακρύνει από τα καθήκοντά του.

Η Πετρούλα μαθαίνει από τι πάσχει τελικά. Ο Νικηφόρος είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια νίκη της χωροφυλακής, ενώ ο Παύλος αρχίζει να νιώθει, για μια ακόμη φορά, τον κλοιό να στενεύει γύρω του.

Η Χριστίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό γεγονός.

