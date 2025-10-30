Συνελήφθη 26χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Στη σύλληψη ενός… γκαζιάρη οδηγού που έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού προχώρησαν την Τετάρτη (29/10) αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, ο 26χρονος δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 26χρονος κινούνταν με 174 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στον δρόμο. Προέκυψε δε από τον έλεγχο ότι ο 26χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.