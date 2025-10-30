Βρετανία: Σε αμηχανία ο Στάρμερ έπειτα από ένα «λάθος» της υπουργού Οικονομικών – Απορρίπτει τις πιέσεις για έρευνα επειδή του ζήτησε «συγγνώμη»

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Σε αμηχανία ο Στάρμερ έπειτα από ένα «λάθος» της υπουργού Οικονομικών – Απορρίπτει τις πιέσεις για έρευνα επειδή του ζήτησε «συγγνώμη»
Φωτογραφία: Reuters

O Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέρριψε τις εκκλήσεις για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την παράλειψη της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, να εξασφαλίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την ενοικίαση του σπιτιού της -μια νομική υποχρέωση που ισχύει μόνο για ορισμένες περιοχές στο νότιο Λονδίνο- με αιτιολογία ότι η συγγνώμη της αρκεί για να κλείσει η υπόθεση.

Αργά χθες, Τετάρτη η Ριβς έγραψε στον Στάρμερ ζητώντας συγγνώμη για το «ακούσιο σφάλμα» της να μην αιτηθεί άδεια για να νοικιάσει το σπίτι της στο νότιο Λονδίνο, κάτι το οποίο στη συνέχεια έπραξε.

Όπως εξήγησε ο Στάρμερ, με βάση των κώδικα δεοντολογίας των υπουργών, η συγγνώμη συνιστά μια επαρκή επίλυση του ζητήματος.

Το θέμα είχε αναδείξει σε πρωτοσέλιδό της η Daily Mail.

«Δεδομένης της έγκαιρης αντίδρασής σας να διορθώσετε τη θέση σας, περιλαμβανομένης και της συγγνώμης, δεν απαιτείται περαιτέρω έρευνα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην απάντησή του που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση.

Βουλευτές από το αντιπολιτευόμενο Συντηρητικό Κόμμα είχαν ζητήσει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με τον επικεφαλής της οικονομικής πολιτικής του κόμματος, τον Μελ Στράιντ, να δηλώνει σήμερα στο Sky News ότι η θέση της Ριβς είναι αβάσιμη.

Η Ριβς υφίσταται μεγάλες πιέσεις ενόψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου καθώς αναμένεται ότι θα αναγκαστεί να αθετήσει προεκλογικές δεσμεύσεις της και να αυξήσει κάποιους φόρους μετά τις προειδοποιήσεις για επίσημες προβλέψεις που πιθανόν να εμφανίζουν την οικονομία της χώρας σε χειρότερη κατάσταση από αυτό που θεωρούνταν.

Από τότε που κέρδισε τις εκλογές πριν από 15 μήνες, ο Στάρμερ έχει ήδη χάσει κάποιους από τους πρωτοκλασάτους υπουργούς του, κυρίως την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ.

Η Ρέινερ παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ζάχαρη μπορούμε να φάμε μέσα στην ημέρα; Ειδικός του Cleveland απαντά

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Λουτρακίου

Τεστ προσωπικότητας: Η πινελιά που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε γλύπτης, ζωγράφος ή δημιουργός κολάζ

Τι σημαίνει η φράση «φλέγον ζήτημα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:47 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: «Αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, η Μόσχα θα ακολουθήσει» – Η απάντηση Πεσκόφ στον Τραμπ

Το Κρεμλίνο αντέδρασε σήμερα στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ...
13:13 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Κατάρ και Ομάν για την προμήθεια Eurofighter

Η Άγκυρα δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματεύσεις με τo Κατάρ και το Ομάν για την προμήθεια μ...
12:26 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Αποδοκιμάστηκαν σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες – Θύελλα αντιδράσεων για τη «βασιλική μεταχείρισή» τους

Η παρουσίαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ σε πρώτο πλάνο σε αγώνα των LA Dodgers προ...
12:11 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Politico: Ο Ρομπ Γέτεν είναι «ονειρική επιλογή» για την ΕΕ – Φιλοευρωπαϊκός αέρας στην Ολλανδία μετά την εκλογική νίκη του

Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα ευχάριστη ημέρα για τους φιλοευ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς