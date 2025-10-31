Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκε αυτοσχέδιο σουβλί σε κελί

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε, το πρωί της Πέμπτης ( 30 /10), αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και άλλων Υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε.

Κατά την έρευνα σε κελί του Ειδικού Χώρου, στο οποίο κρατούνταν 2 ημεδαποί, εντοπίστηκε μεταλλική ράβδος μήκους -15- εκατοστών, κυρτή στη μία άκρη και τυλιγμένη με κομμάτι υφάσματος («αυτοσχέδιο σουβλί»), η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε μηχανισμό ρολού παραθύρου.

Οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

