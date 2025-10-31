Νίκος Ανδρουλάκης: Στην πρεμιέρα του έργου «Η Μητέρα του Σκύλου»

Enikos Newsroom

πολιτική

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ "Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ"

Στην επίσημη πρεμιέρα του έργου «Η Μητέρα του Σκύλου» του Παύλου Μάτεσι, που ανεβαίνει για 2η χρονιά στο θέατρο Ακροπόλ, με πρωταγωνίστρια την Υρώ Μανέ, βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στο Instagram, είχε την ευκαιρία να «ταξιδέψει» «στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, με αφετηρία την Κατοχή, μέσα από το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι “Η Μητέρα του Σκύλου”, σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη». «Ο Σταμάτης Κραουνάκης πλαισίωσε μουσικά την παράσταση με τον δικό του, αξεπέραστο τρόπο, ενώ η Υρώ Μανέ μας μετέφερε στη ζωή της ηρωίδας -στα μπουλούκια και τις επιθεωρήσεις εποχής- χαρίζοντας μία συγκλονιστική ερμηνεία, γεμάτη ευαισθησία και δύναμη. Τους ευχαριστούμε όλους για την υπέροχη και βαθιά ανθρώπινη βραδιά», προσθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 νέες δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε Ξάνθη, Καβάλα και Κομοτηνή

Το σύμπτωμα του καρκίνου του μαστού που μπορεί να νομίζουμε ότι είναι κρυολόγημα

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Από αύριο η αλλαγή του ωραρίου του διζωνικού τιμολογίου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Google «επιβάλλει» ενημέρωση Android – Αλλάζουν τα πάντα για 3 δισεκατομμύρια συσκευές

Συγκινητικό βίντεο: Σκύλος επανενώθηκε με την ιδιοκτήτριά του 7 χρόνια αργότερα
περισσότερα
07:57 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξή της στην Αθήνα – Ενεργειακά, άμυνα και ελληνοτουρκικά στην ατζέντα της

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος προκειμένου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ να αναλάβει καθήκοντα ως η 25η...
03:00 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Χατζηδάκης για τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους: Τι αλλάζει από το 2026 και πώς τα χρήματα θα πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους

Για τις αλλαγές που έρχονται στις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων από το 2026, μίλησε μεταξύ άλλω...
21:29 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την Σοφία Βούλτεψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί;

«Η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, επιμένει στις προκλητικές δηλώσεις κατά της...
21:16 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 85 ετών ο πρώην βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Καβαρατζ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς