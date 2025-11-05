Βρέθηκε ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο σε σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας – Τα δύο είδη που ζουν εκεί και έχει αλλάξει το DNA τους

Ερευνητές ανακάλυψαν πάνω από από 111.000 αράχνες να ζουν σε αυτό που φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο, βαθιά μέσα σε ένα σκοτεινό σπήλαιο στα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδας.

Η αποικία αποτελείται από έναν κολοσσιαίο ιστό σε μια μόνιμα σκοτεινή ζώνη του σπηλαίου, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου στο περιοδικό Subterranean Biology. Ο ιστός εκτείνεται σε 106 τετραγωνικά μέτρα κατά μήκος του τοίχου ενός στενού διαδρόμου με χαμηλή οροφή κοντά στην είσοδο του σπηλαίου. Πρόκειται για ένα μωσαϊκό χιλιάδων μεμονωμένων ιστών σε σχήμα χωνιού, όπως σημείωσαν οι ερευνητές.

Σημαντική ανακάλυψη

Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη αποικιακής συμπεριφοράς σε δύο κοινά είδη αραχνών και πιθανώς αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο ιστό αράχνης στον κόσμο, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Ιστβάν Ουράκ, αναπληρωτής καθηγητής βιολογίας στο Sapientia Hungarian University of Transylvania στη Ρουμανία.

«Ο φυσικός κόσμος εξακολουθεί να μας επιφυλάσσει αμέτρητες εκπλήξεις», δήλωσε ο Ουράκ στο Live Science. «Αν προσπαθούσα να περιγράψω με λόγια όλα τα συναισθήματα που με κυρίευσαν [όταν είδα τον ιστό], θα τόνιζα τον θαυμασμό, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη. Πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις πραγματικά πώς είναι».

Η μεγαλούπολη των αραχνών βρίσκεται σε ένα Σπήλαιο Θείου που σχηματίστηκε από το θειϊκό οξύ που προέκυψε από την οξείδωση του υδρόθειου στα υπόγεια ύδατα. Αν και οι ερευνητές αποκάλυψαν συναρπαστικές νέες πληροφορίες για την αποικία αραχνών του θειούχου σπηλαίου, δεν ήταν οι πρώτοι που είδαν τον γιγαντιαίο ιστό. Σπηλαιολόγοι της Τσεχικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας τον ανακάλυψαν το 2022 κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στο φαράγγι Βρομόνερ. Μια ομάδα επιστημόνων επισκέφθηκε τη σπηλιά το 2024, συλλέγοντας δείγματα από τον ιστό, τα οποία ανέλυσε ο Ουράκ πριν ξεκινήσει τη δική του εξερεύνηση στο θειούχο σπήλαιο.

Η ανάλυση αυτή αποκάλυψε ότι στην αποικία ζουν δύο είδη αραχνών: η Tegenaria domestica, γνωστή ως αράχνη των αχυρώνων ή οικιακή αράχνη, και η Prinerigone vagans.

Πάνω από 111 χιλιάδες αράχνες στον ιστό

Κατά την επίσκεψή τους στο σπήλαιο, ο Ουράκ και οι συνεργάτες του υπολόγισαν ότι υπήρχαν περίπου 69.000 δείγματα T. domestica και περισσότερα από 42.000 δείγματα P. vagans. Οι αναλύσεις DNA για τη νέα έρευνα επιβεβαίωσαν επίσης ότι αυτά είναι τα κυρίαρχα είδη στην αποικία, είπε ο Ουράκ.

Η αποικία αραχνών του σπηλαίου είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, και τα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτήν δεν ήταν προηγουμένως γνωστό ότι συγκεντρώνονται και συνεργάζονται με αυτόν τον τρόπο, τόνισε ο Ουράκ. Τα T. domestica και P. vagans είναι ευρέως διαδεδομένα κοντά σε ανθρώπινες κατοικίες, αλλά η αποικία είναι «μια μοναδική περίπτωση συνύπαρξης δύο ειδών μέσα στην ίδια δομή ιστού σε τόσο μεγάλους αριθμούς», πρόσθεσε.

Οι επιστήμονες θα περίμεναν κανονικά οι αράχνες να κυνηγούν τις P. vagans, αλλά η έλλειψη φωτός στο σπήλαιο μπορεί να επηρεάζει την όραση των αραχνών, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αντ’ αυτού, οι αράχνες τρώνε σκνίπες που δεν τσιμπάνε, οι οποίες με τη σειρά τους τρέφονται με λευκά μικροβιακά βιοφίλμ — γλοιώδεις εκκρίσεις που προστατεύουν τους μικροοργανισμούς από τις απειλές του περιβάλλοντός τους — από βακτήρια που οξειδώνουν το θείο στη σπηλιά. Ένα πλούσιο σε θείο ρεύμα που τροφοδοτείται από φυσικές πηγές ρέει μέσα από το θειούχο σπήλαιο, γεμίζοντας την σπηλιά με υδρόθειο και βοηθώντας τα μικρόβια, τις σκνίπες και τους θηρευτές τους να επιβιώσουν, έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη.

Η πλούσια σε θείο διατροφή των αραχνών επηρεάζει το μικροβίωμα τους, με αποτέλεσμα να είναι σημαντικά λιγότερο ποικιλόμορφο από το μικροβίωμα των αραχνών των ίδιων δύο ειδών έξω από το σπήλαιο, όπως αποκάλυψε η ανάλυση του περιεχομένου του εντέρου τους. Τα μοριακά δεδομένα έδειξαν επίσης ότι οι αράχνες μέσα στο σπήλαιο ήταν γενετικά διαφορετικές από τις συγγενείς τους που ζούσαν έξω, υποδηλώνοντας ότι οι κάτοικοι του σπηλαίου έχουν προσαρμοστεί στο σκοτεινό περιβάλλον τους.

«Συχνά, νομίζουμε ότι γνωρίζουμε ένα είδος πλήρως, ότι κατανοούμε τα πάντα για αυτό, αλλά μπορεί να προκύψουν απροσδόκητες ανακαλύψεις», σημειώνει ο Ουράκ. «Ορισμένα είδη εμφανίζουν αξιοσημείωτη γενετική πλαστικότητα, η οποία συνήθως γίνεται εμφανής μόνο υπό ακραίες συνθήκες. Τέτοιες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν συμπεριφορές που δεν παρατηρούνται υπό «κανονικές» συνθήκες».

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η αποικία, παρά τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν από τη θέση του σπηλαίου μεταξύ δύο χωρών, σχολίασε ο Ουράκ. Εν τω μεταξύ, οι ερευνητές εργάζονται σε μια άλλη μελέτη που θα αποκαλύψει περαιτέρω στοιχεία για τους κατοίκους του Σπηλαίου του Θείου, πρόσθεσε.