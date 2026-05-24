Τσουν Γουάνγκ: Ο δισεκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων ηγείται της αποστολής της SpaceX στον Άρη

Ο δισεκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων Τσουν Γουάνγκ επιλέχθηκε από τη SpaceX, για να ηγηθεί της πρώτης επανδρωμένης αποστολής της προς τον Άρη. Ο επιχειρηματίας, που έχει ήδη ταξιδέψει μία φορά στο Διάστημα, αναμένεται να συμμετάσχει σε μια ιστορική αποστολή γύρω από τη Σελήνη και τον Άρη, η οποία θεωρείται πιθανό ορόσημο για τη διαστημική εξερεύνηση.

Ο Γουάνγκ είναι συνιδρυτής της F2Pool, μίας από τις πρώτες πλατφόρμες εξόρυξης Bitcoin στην Κίνα. Αφού δημιούργησε μεγάλη περιουσία μέσω των επενδύσεών του στα κρυπτονομίσματα, σήμερα δηλώνει «ταξιδιώτης πλήρους απασχόλησης», έχοντας στραφεί τα τελευταία χρόνια στις ιδιωτικές διαστημικές αποστολές.

Ο Κινέζος επιχειρηματίας έχει ήδη εμπειρία από διαστημική πτήση, καθώς συμμετείχε ως διοικητής στην αποστολή Fram2 της SpaceX, την οποία χρηματοδότησε προσωπικά. Η αποστολή πραγματοποίησε τριήμερη τροχιακή πτήση γύρω από τους πόλους της Γης με διαστημόπλοιο Crew Dragon, που εκτοξεύθηκε με πύραυλο Falcon 9 στις 31 Μαρτίου 2025.

Η νέα αποστολή προς τον Άρη αναμένεται να είναι πολύ πιο απαιτητική, καθώς σύμφωνα με το SpacePolicyOnline.com, το ταξίδι μετ’ επιστροφής θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου δύο χρόνια.

Παρά τις δυσκολίες και τη μεγάλη διάρκεια της αποστολής, ο Γουάνγκ εμφανίζεται αισιόδοξος, δηλώνοντας πως απολαμβάνει τα ταξίδια και πιστεύει ότι θα ευχαριστηθεί ακόμη και αυτή τη μακρά διαστημική διαδρομή.