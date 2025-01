Έλον Μασκ: Αστειεύεται με την αποτυχία της Space X – Διαλύθηκε στον αέρα ο πύραυλος Starship – Δείτε βίντεο

Για την έβδομη δοκιμαστική πτήση του εκτοξεύθηκε ο πύραυλος Starship της SpaceX. Η εταιρεία του Έλον Μασκ κατάφερε να δει τον προωθητικό πύραυλο να επιστρέφει με ασφάλεια.

Ωστόσο 8,5 λεπτά μετά την εκτόξευση ο βασικός Starship καταστράφηκε στον αέρα. Τα συντρίμμια του έμοιαζαν με αστέρια που πέφτουν και προκάλεσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα αλλά και ακυρώσεις πτήσεων.

Σε ανάρτηση του στο Χ ο Έλον Μασκ προσπάθησε να αστειευτεί με την αποτυχία της εταιρείας του. «Η επιτυχία είναι αβέβαιη αλλά η διασκέδαση είναι εξασφαλισμένη», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος σε ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο από τα φλεγόμενα συντρίμμια του πυραύλου.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG

— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025