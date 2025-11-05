Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για 2 κρατούμενους που… αποφυλακίστηκαν κατά λάθος

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για 2 κρατούμενους που… αποφυλακίστηκαν κατά λάθος
Πηγή: Lucy North/PA

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές στη Βρετανία για τον εντοπισμό  και την σύλληψη δύο κρατουμένων, που αφέθηκαν κατά λάθος ελεύθεροι τις τελευταίες ημέρες από μια φυλακή του Λονδίνου.

Το περιστατικό έχει φέρει ξανά σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μετά την παρόμοια υπόθεση, που προβλήθηκε κατά κόρον από τα μέσα ενημέρωσης, και αφορούσε έναν Αιθίοπα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 24χρονος Αλγερινός αποφυλακίστηκε κατά λάθος στις 29 Οκτωβρίου από το σωφρονιστικό κατάστημα του Γουόντσγουορθ, στο νότιο Λονδίνο. Ο Μπραχίμ Καντούφ-Σερίφ είχε καταδικαστεί τον Νοέμβριο του 2024 για προσβολή δημοσίας αιδούς σε 18 μήνες κοινωφελούς εργασίας, ενώ το όνομά του έπρεπε να καταχωρηθεί στο αρχείο των σεξουαλικών παραβατών. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, προφυλακίστηκε για απόπειρα διάρρηξης.

Ο άνδρας αυτός δεν είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής του από τη χώρα, αφού έληξε η τουριστική βίζα με την οποία μπήκε στη χώρα, το 2019.

Το απόγευμα της Τετάρτης (5/11), η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητά άλλον έναν κρατούμενο, τον Ουίλιαμ Σμιθ, ο οποίος αποφυλακίστηκε κατά λάθος από την ίδια φυλακή, την Δευτέρα. Ο Σμιθ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 45 μηνών για απάτες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

ΑΑΔΕ: Προχωρά το έργο – ορόσημο των 39,8 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση του αρχείου της

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για CCS – Τι αναφέρει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Μυστηριώδη μπλε σκυλιά εμφανίστηκαν στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ
περισσότερα
22:35 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Η Νότια Αφρική δεν πρέπει να είναι μέλος της G20

Την άποψή του ότι η Νότια Αφρική δεν πρέπει να είναι μέλος της Ομάδας των Είκοσι (G20), του δι...
22:24 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: «Με παγίδευσαν» – Συνωμοσία σε βάρος του καταγγέλλει ένας άνδρας που κατηγορείται για διπλή δολοφονία

Θύμα συνωμοσίας καταγγέλλει πως έχει πέσει ένας Αμερικανός, ο οποίος δικάζεται στη Γαλλία για ...
21:11 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μεξικό: «Αν αυτό συμβαίνει στην πρόεδρο, τι θα συμβεί σε όλες τις γυναίκες στη χώρα μας;» – Μήνυση κατέθεσε η Σέινμπαουμ μετά την σεξουαλική παρενόχληση

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από έ...
20:37 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Έκαναν δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III – Ενημέρωσαν πρώτα την Μόσχα

Οι  ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη, σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς