Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για 2 κρατούμενους που… αποφυλακίστηκαν κατά λάθος

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές στη Βρετανία για τον εντοπισμό και την σύλληψη δύο κρατουμένων, που αφέθηκαν κατά λάθος ελεύθεροι τις τελευταίες ημέρες από μια φυλακή του Λονδίνου.

Το περιστατικό έχει φέρει ξανά σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μετά την παρόμοια υπόθεση, που προβλήθηκε κατά κόρον από τα μέσα ενημέρωσης, και αφορούσε έναν Αιθίοπα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 24χρονος Αλγερινός αποφυλακίστηκε κατά λάθος στις 29 Οκτωβρίου από το σωφρονιστικό κατάστημα του Γουόντσγουορθ, στο νότιο Λονδίνο. Ο Μπραχίμ Καντούφ-Σερίφ είχε καταδικαστεί τον Νοέμβριο του 2024 για προσβολή δημοσίας αιδούς σε 18 μήνες κοινωφελούς εργασίας, ενώ το όνομά του έπρεπε να καταχωρηθεί στο αρχείο των σεξουαλικών παραβατών. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, προφυλακίστηκε για απόπειρα διάρρηξης.

Ο άνδρας αυτός δεν είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής του από τη χώρα, αφού έληξε η τουριστική βίζα με την οποία μπήκε στη χώρα, το 2019.

Το απόγευμα της Τετάρτης (5/11), η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητά άλλον έναν κρατούμενο, τον Ουίλιαμ Σμιθ, ο οποίος αποφυλακίστηκε κατά λάθος από την ίδια φυλακή, την Δευτέρα. Ο Σμιθ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 45 μηνών για απάτες.