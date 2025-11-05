Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών

Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών

Βίντεο από την σύλληψη των τριών αδελφών οι οποίοι καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Για λόγους ασφαλείας, δεν έγινε σήμερα η μεταγωγή τους στα δικαστήρια, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να μεταβαίνουν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου για την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1 καταγράφει την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών. Σε αυτό καταγράφονται τα αυτοκίνητα, που επιστρατεύτηκαν για να μεταφέρουν τους αδελφούς Φραγκιαδάκη, την στιγμή που αυτοί κατευθύνονταν προς το σημείο όπου έχει κανονιστεί να γίνει η παράδοση.

Λίγα λεπτά αργότερα τα ίδια οχήματα περνούσαν τις πύλες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, όπως επίσης αποτυπώνεται σε βίντεο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των 3 αδελφών

Υπενθυμίζεται ότι όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, τα 3 αδέλφια αισθάνθηκαν πάρα πολύ έντονη πίεση από τις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί. Μόνο την Τρίτη, έκαναν περισσότερες από 15 έρευνες σε σπίτια, ακόμη και σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και σε ποιμνιοστάσια.

Έφτασαν, μάλιστα, και σε ένα ξενοδοχείο στο Τυμπάκι, όπου είναι δεδομένο ότι κοιμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο 19χρονος, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τον «πρόδωσε» το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου, από το οποίο πραγματοποιήθηκαν 3 τηλεφωνικές κλήσεις.

«Μου έκλεψαν το μηχανάκι»

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος υπηρετεί τη θητεία του στον ελληνικό στρατό. Αμέσως μετά τη συμπλοκή στο χωριό ο 19χρονος κάλεσε τον διοικητή του στο τηλέφωνο και τού είπε μια δικαιολογία. «Δεν μπορώ να επιστρέψω στο στρατόπεδο, γιατί μου έκλεψαν το μηχανάκι», φέρεται να είπε συγκεκριμένα.

Τον πήρε και δεύτερη φορά τηλέφωνο και στο διάστημα αυτό, ο διοικητής είχε δει την είδηση της συμπλοκής στα Βορίζια και κάλεσε εκείνος τους αστυνομικούς, λέγοντάς τους όσα προηγήθηκαν. Τότε, οι αστυνομικοί άρχισαν να παρακολουθούν το εν λόγω τηλέφωνο και έφτασαν στα ίχνη τους.

22:18 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

