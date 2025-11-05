Βορίζια: Βίντεο που καταγράφει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ έχει η ΕΛ.ΑΣ. – Ντοκουμέντα από τις βολίδες που έπληξαν τον 39χρονο

Νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει στα χέρια της βίντεο που καταγράφει τον 43χρονο, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, να πυροβολεί την ώρα του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης.

Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος στον οποίο πέρασαν χειροπέδες σήμερα οι αστυνομικές αρχές είναι ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και φέρεται να είναι εμπλεκόμενος στην φονική συμπλοκή του Σαββάτου (1/11), με τους 2 νεκρούς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του enikos.gr, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους βίντεο, το οποίο έφτασε στα χέρια τους από ανώνυμη πηγή και καταγράφει τον γαμπρό του 39χρονου θύματος να ανοίγει πυρ με καλάσνικοφ από την ταράτσα.

Οι φονικές βολίδες

Την ίδια στιγμή, ντοκουμέντα από το μακελειό στα Βορίζια φέρνει στο φως η ΕΡΤ, παρουσιάζοντας τις βολίδες που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, οι δύο βολίδες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνικοφ, που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες της φονικής συμπλοκής, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων.

Οι βολίδες αυτές (διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core) ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, για να «καρφωθεί» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα.

Η δεύτερη βολίδα που είναι επίσης από καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, έχει διαπεράσει την πόρτα του οδηγού και έχει πλήξει τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά. Σε αυτή τη βολίδα έχει χαθεί το μεταλλικό περίβλημα (metal jacket), το οποίο θεωρείται πως έχει παραμείνει μέσα στην πόρτα του οχήματος. Το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο γιατί φέρει τις ιχνοφόρες περιοχές και ο εντοπισμός του θα επιτρέψει την ταυτοποίηση του όπλου, αν αυτό βρεθεί.

Το θύμα, όπως έχει προκύψει από τη νεκροψία – νεκροτομή, δέχθηκε άλλα δύο πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρει στο τριχωτό της κεφαλής κάποια μεταλλικά σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αν πρόκειται δηλαδή για ίχνη από σκάγια ή κάτι άλλο.

Το αυτοκίνητο του 39χρονου έχει πάνω από 10 οπές

Συνολικά σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα.

Το 4×4, το οποίο εξετάστηκε και φωτογραφήθηκε στον τόπο του μακελειού, έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Εκεί θα εξεταστεί από στελέχη του ΓΕΕ (Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, παρουσία τεχνικών συμβούλων που αναμένεται να ορίσουν οι οικογένειες.