Τατόι: Βρέθηκε το χρυσό μετάλλιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960

Ένα σπάνιο εύρημα περιλαμβάνεται στις Συλλογές Τατοΐου τις οποίες παρουσιάζει η ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά την έρευνα στα πρώην βασιλικά ανάκτορα. Πρόκειται για το χρυσό μετάλλιο που είχε κερδίσει ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, στο άθλημα της Ιστιοπλοΐας, κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960.

Ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε έρθει πρώτος στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Το συγκεκριμένο μετάλλιο είχε χαθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν το πρώην βασιλικό Κτήμα στο Τατόι ήταν ακόμα κλειστό. Είχε θεωρηθεί ότι κάποιος το είχε κλέψει.

Ωστόσο, μετά την αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτήματος, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ανέλαβαν την ανακαίνιση του συγκροτήματος και την συστηματική καταγραφή των αντικειμένων που είχαν απομείνει.

Τα ευρήματα υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης και αποκατάστασης, κάποια δε από αυτά εκτίθενται. Το υπουργείο Πολιτισμού πρόσφατα εγκαινίασε την διαδικτυακή έκθεση αντικειμένων που βρέθηκαν στο Τατόι και ανήκαν στην πρώην βασιλική οικογένεια της Ελλάδας. Η έκθεση έχει τίτλο Συλλογές Τατοΐου.

Το χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης, του 1960

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση του ΥΠ.ΠΟ για το συγκεκριμένο αντικείμενο, το διάστημα 1928-1968 τα μετάλλια των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων ήταν όμοια. Στον εμπροσθότυπο απεικονιζόταν η θεά Νίκη να κρατά κλαδί φοίνικα στο αριστερό χέρι και στο δεξί στεφάνι, ενώ στον οπισθότυπο ολυμπιονίκης που μεταφέρεται από το πλήθος στο Ολυμπιακό στάδιο.

Το σχέδιο αυτό, έργο του Ιταλού χαράκτη Giuseppe Cassioli, επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό που διοργάνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή το 1921. Κατ’ εξαίρεση στα μετάλλια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1960 ο εμπροσθότυπος και ο οπισθότυπος είναι ανεστραμμένοι.

Ο ολυμπιονίκης που μεταφέρεται από το πλήθος στο Ολυμπιακό στάδιο απεικονίζεται στον εμπροσθότυπο. Στη στεφάνη με τα εγχάρακτα φύλλα δάφνης που πλαισιώνει το μετάλλιο αναγράφεται: VELA (= ιστιοπλοΐα). Η θεά Νίκη που κρατά κλαδί φοίνικα στο αριστερό χέρι και στο δεξί στεφάνι απεικονίζεται στον οπισθότυπο και αναγράφεται: GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX. Στους των Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης η ελληνική ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με το σκάφος “ΝΗΡΕΥΣ” στο άθλημα της ιστιοπλοΐας με σκάφη τύπου Dragon.

Το πλήρωμα αποτελούσαν ο Κωνσταντίνος Β’, ο Οδυσσέας Εσκιτζόγλου και ο Γιώργος Ζαΐμης.

19:30 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

