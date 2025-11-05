Μεξικό: Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η πρόεδρος Σέινμπαουμ

Enikos Newsroom

διεθνή

Μεξικό: Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η πρόεδρος Σέινμπαουμ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από ένα άνδρα καθώς περπατούσε χθες στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού.

Βίντεο δείχνει έναν άνδρα να πλησιάζει την Μεξικανή πρόεδρο από το πλάι, να την αγκαλιάζει και να προσπαθεί να τη φιλήσει. Στη συνέχεια ο άνδρας προσπαθεί να πιάσει το στήθος της, πριν τον απωθήσει ένας αστυνομικός.

Ο άνδρας συνελήφθη, σύμφωνα με την εφημερίδα El Universal.  Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες κατά του άνδρα για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση.

Το περιστατικό έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της προέδρου, καθώς ο άνδρας φαινόταν να πλησιάζει την Σέινμπαουμ με ευκολία.

Όπως και ο προκάτοχός της Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, η Σέινμπαουμ δεν χρησιμοποιεί τη στρατιωτική μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του/της προέδρου της χώρας.

«Αν αγγίζουν τη πρόεδρο, αγγίζουν όλους μας», έγραψε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγάδα με ανάρτηση στο X. «Σήμερα, όταν η πρόεδρος πέφτει θύμα παρενόχλησης μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα, παρενοχλούμαστε όλοι», πρόσθεσε.

Η 63χρονη Σέινμπαουμ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού.  Σύμφωνα με έρευνα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, σχεδόν οι μισές γυναίκες στο Μεξικό έχουν βιώσει σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αριστερή πρόεδρο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Κανονικά αύριο τα ταξί – Λήγει το πρωί της Πέμπτης

Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζουν τα γλυκά των εορτών – Οι τιμές για μελομακάρονα και κουραμπιέδες

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα φρούτα σε 12 δευτερόλεπτα;

Η Google ξεκινά τη διάθεση του Gemini for Home – Δείτε πώς μπορείτε να το δοκιμάσετε πρώτοι
περισσότερα
17:52 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κομισιόν: Παρουσίασε σχέδια για ταχύτερα και πιο συνδεδεμένα τρένα στην Ευρώπη – Σε 6 ώρες το Σόφια – Αθήνα

Το σχέδιό της Κομισιόν για την επιτάχυνση του δικτύου με τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, μ...
17:33 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: Aρχίζει την διαδικασία για να διακοπεί η λειτουργία της πλατφόρμας Shein

Ο πρωθυπουργός  Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι ξεκινά διαδικασία διακοπής της λειτουργίας σ...
17:18 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Βλαντίμιρ Πούτιν: Έδωσε εντολή να κατατεθούν προτάσεις για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε ανώτατους αξιωματούχους του να ετοιμάσουν προτάσεις...
17:10 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Βέλγιο: Ανησυχία για τις πτήσεις drones κοντά στα αεροδρόμια – «Δεν είναι απλοί ερασιτέχνες, η απειλή είναι σοβαρή»

Ανησυχία επικρατεί στο Βέλγιο, καθώς ο εναέριος χώρος του κράτους έκλεισε για αρκετές ώρες την...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς