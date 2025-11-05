Βεντέτα στην Κρήτη: «Ο στόχος είναι το σχολείο με τους 30 μαθητές και μαθήτριες να ανοίξει» – Κρίσιμη συνάντηση αύριο στα Βορίζια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία σχολείο

Στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων θα βρεθεί αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, συνοδευόμενος από στελέχη εκπαίδευσης, τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους, μέλη του ΚΕΔΑΣΥ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, μέλη της κινητής ομάδας ψυχικής υγείας ενηλίκων της 7ης ΥΠΕ και τις εκπαιδευτικούς των σχολείων.

Στόχος είναι να γίνει συζήτηση με γονείς των μαθητών και τις τοπικές αρχές, ώστε να επαναλειτουργήσει το σχολείο το συντομότερο δυνατό και να υποστηριχτούν με τον καλύτερο τρόπο οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι οικογένειές τους.

Σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα ο κ. Μπελαδάκης, αφού έκανε έκκληση συμμετοχής σε γονείς μαθητών του σχολείου στα Βορίζια, ανέφερε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με στόχο να βοηθηθούν όσο περισσότερο γίνεται, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και κυρίως οι μαθητές και μαθήτριες, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ο στόχος είναι την ερχόμενη Δευτέρα να είναι οι δάσκαλοι εκεί και να υποδέχονται τους μαθητές. Εάν αυτό δεν είναι ακόμη εφικτό ή εάν η τοπική κοινωνία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει για λίγο ακόμη διάστημα αυτή η κατάσταση, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και το ενδεχόμενο της τηλεκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο στόχος είναι το σχολείο με τους 30 μαθητές και μαθήτριες να ανοίξει και να μπορέσει η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται έτσι όπως πρέπει γίνεται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

