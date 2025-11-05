Άννα Βαγενά για Λουκιανό Κηλαηδόνη: «Μου λείπει περισσότερο η συντροφιά του»

Η Άννα Βαγενά και ο Λουκιανός Κηλαηδόνης ήταν μαζί πάνω από 40 χρόνια και τους χώρισε μόνο ο θάνατος του καταξιωμένου τραγουδοποιού, τον Φεβρουάριο του 2017. Μάλιστα, στη διάρκεια της κοινής τους ζωής απέκτησαν δύο κόρες, την Γιασεμί και την Μαρία Κηλαηδόνη.

Το πρωί της Τετάρτης (5/11), στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά προβλήθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε στο «Buongiorno», η Άννα Βαγενά. Η καλλιτέχνις, μίλησε για το ενδεχόμενο να γράψει ένα βιβλίο για την σχέση της με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη, αλλά και την αυτοβιογραφία της.

Μάλιστα, αποκάλυψε τον τίτλο που θα έβαζε, αν έγραφε το βιβλίο για την σχέση της με τον σπουδαίο τραγουδοποιό, ο οποίος είναι μία ατάκα που της είπε ο επί 45 χρόνια συνοδοιπόρος της, ενώ νοσηλευόταν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Άννα Βαγενά εξομολογήθηκε πως: «Είμαι ανάμεσα στο να γράψω ένα βιβλίο για τη σχέση μας ή μία αυτοβιογραφία δική μου, γιατί περνούν τα χρόνια και έχω πολλά πράγματα να πω. Αν το βιβλίο ήταν μόνο για τον Λουκιανό, θα είχε έναν σπαρακτικό τίτλο που είναι πραγματικός, που μου τον είπε κάποια στιγμή ο Λουκιανός ενώ νοσηλευόταν, “πάμε σπίτι μας αγάπη μου”».

«Από τον Λουκιανό σήμερα μου λείπει περισσότερο η συντροφιά. Το να ακουμπήσεις τον ώμο σου στο ώμο του συντρόφου σου και να αισθανθείς αυτή την απόλυτη προστασία και γαλήνη», συνέχισε η επιτυχημένη καλλιτέχνις.