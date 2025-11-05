Φαίη Σκορδά: Το δημόσιο μήνυμα στην Αγγελική Νικολούλη μετά τον θάνατο της μητέρας της

Την Κυριακή (2/11) έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο. Η Φαίη Σκορδά το πρωί της Τετάρτης (5/11), μέσα από την εκπομπή της, θέλησε να στείλει ένα δημόσιο μήνυμα αγάπης στην επιτυχημένη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, με αφορμή την κηδεία της μαμάς της.

Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά πριν περάσει σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα ανέφερε: «Θα ήθελα να περάσουμε σε διαφημίσεις και να στείλουμε την αγάπη μας και μια μεγάλη αγκαλιά στην Αγγελική Νικολούλη γιατί σήμερα γίνεται η κηδεία».

«Πριν από λίγα 24ωρα “έφυγε” η πολυαγαπημένη, σπουδαία μητέρα της. Αγγελική σ’ αγαπάμε, δύναμη και κουράγιο», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Στην πρώτη της ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Αγγελική Νικολούλη είχε δημοσιεύσει μία πολύ όμορφη ασπρόμαυρη φωτογραφία της και είχε γράψει: «Μανούλα μου… Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ’ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε.

Πώς έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους.

Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. “Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…».