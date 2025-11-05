Κίλι Σφακιανάκη: Στην Αθήνα και σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της – Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

Δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη μετά τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη.

Η κηδεία της Κίλι θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Αθήνα. Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, η οικογένεια της Κίλι Σφακιανάκη επέλεξε να σεβαστεί την επιθυμία της και μετά την Εξόδιο Ακολουθία, η σορός της θα οδηγηθεί για αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Οι συγγενείς της έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμούν την παρουσία καμερών ή δημοσιογράφων και αυτός είναι κι ένας λόγος που δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία της κηδείας.

