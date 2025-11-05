Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Χαιρέτησε και συζήτησε με μαθητές δημοτικού στην Ηρώδου Αττικού

Μία έκπληξη περίμενε τους δημοσιογράφους κατά την αναχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από το Μέγαρο Μαξίμου, μετά την συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ώρα που η Αμερικανίδα πρέσβης βρισκόταν στο κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό μία τάξη με παιδιά του δημοτικού βρισκόταν στην οδό Ηρώδου Αττικού. Τα παιδιά άρχισαν να χαιρετούν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και εκείνη επέλεξε να βγει μαζί με τον Πρωθυπουργό και να χαιρετήσουν τα παιδιά από κοντά.

Μάλιστα προκάλεσε ιδιαίτερα θετική εντύπωση ότι η Αμερικανίδα πρέσβης χαιρετούσε τα παιδιά δια χειραψίας, τους χαμογελούσε και συνομιλούσε μαζί τους.

Ήδη και χθες η κυρία Γκιλφόιλ άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποστήριξε ότι είναι πολύ αυθόρμητη, ζωντανή και ενημερωμένη.

