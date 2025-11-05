Προσωπικός Αριθμός: Προβλήματα και ταλαιπωρία κατά την έκδοσή του – Το μήνυμα που βγάζει στους χρήστες το gov.gr

Enikos Newsroom

κοινωνία

Προσωπικός Αριθμός

Προβλήματα και ταλαιπωρία κατά τη διαδικασία έκδοσης Προσωπικού Αριθμού. Πολλοί πολίτες που έχουν σπεύσει για να τον εκδώσουν, διαπιστώνουν ότι δεν αναγνωρίζονται οι κωδικοί επαλήθευσης  από το gov.gr.

Το μήνυμα που βγάζει στους χρήστες είναι: «Δεν εντοπίστηκε εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Πολιτών ή στο Φορολογικό Μητρώο για τον ΑΦΜ…».

Μόλις ο χρήστης βγει και κάνει εκ νέου τη διαδικασία, το σύστημα προχωρά κανονικά στην έκδοση.

Υπενθυμίζεται ότι από αύριο, Πέμπτη (6/11) ο Προσωπικός Αριθμός θα εκδίδεται αυτόματα. Το σύστημα θα επιλέξει αυτόματα τα δύο πρώτα ψηφία του για όσους δεν προχωρήσουν σήμερα στην έκδοση. Το τρίτο ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα, ώστε κάθε αριθμός να είναι μοναδικός.

