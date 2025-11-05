Θοδωρής Κατσαφάδος: «Το θέατρο είναι αλλού» – Οι αιχμές για Τζώρτζογλου και Γκλέτσο

Στην εκπομπή «Real View» του OPEN μίλησε ο ηθοποιός, Θοδωρής Κατσαφάδος, ο οποίος μεταξύ των άλλων, ρωτήθηκε για την ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», ενώ σχολίασε και την ένταση που υπήρξε ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο.

Όπως είπε, «στενοχωρήθηκα πολύ με τη δήλωση αυτή» και πρόσθεσε ότι «δεν μπορούν να είναι εκπρόσωποι, η γνώμη του θεάτρου, ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος. Είναι υπέροχα παιδιά αλλά…».

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος τόνισε ότι «το θέατρο είναι αλλού. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν ακούω αυτά τα πράγματα».

Ο ηθοποιός, που μετρά 52 χρόνια καριέρας στο θέατρο, τόνισε χαρακτηριστικά: «Όταν ακούω αυτά τα πράγματα στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Είμαι 52 χρόνια στη δουλειά. Έχω δουλέψει με υπέροχους ανθρώπους, σκηνοθέτες και συναδέλφους μου. Δεν ξάπλωσα σε κανένα κρεβάτι. Διαφοροποιούμαι απολύτως από τη θέση του Στράτου Τζώρτζογλου».

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος αποκάλυψε μάλιστα ότι θα είναι στη σειρά «Maestro».

